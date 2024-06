A játékvezetők azonban továbbra is próbálták izgalmassá tenni a meccset, hiszen három olasz támadáson belül a hetedik ferencvárosi kiállítást is megítélték, Konsztantinosz Kakarisz pedig értékesítette is a fórt. 12-11-nél Nyéki Balázs időt kért, de a következő támadások nem eredményeztek gólt, így az utolsó másodpercekben az akkorra már kiegészült Pro Recco az egyenlítésért támadhatott, de

Mandics blokkjával eldőlt: BL-győztes a Ferencváros!

A győztes Fradi játékosainak öröme a BL-döntő megnyerése után

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, négyes döntő (Málta):

döntő:

FTC-Telekom Waterpolo – Pro Recco (olasz) 12-11 (2-2, 4-2, 3-3, 3-4)

A harmadk helyen a Vámos Mártonnal felálló Olympiakosz végzett, amely 9-6-ra győzte le az előző két kiírásban második szerb Novi Beogradot. A kétszeres világbajnok, Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes balkezes magyar játékos két találattal vette ki a részét a sikerből.

a 3. helyért:

Olympiakosz (görög) – Novi Beograd (szerb) 9-6 (4-1, 3-3, 1-1, 1-1)

