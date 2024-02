A 95 éves Magyar Vitorlás szövetség számára már a 30-as években is kiemelt fontosságú volt a Vitorlásbál. Ezeken olykor a legnagyobb ötletek születtek, ilyen volt a balatoni tókerülő verseny álma is, amiből később létrejött az 1934-ben elrajtoló Kékszalag.

A Budapest Mariott Hotel dísztermében köszöntötték az Év vitorlázóját, az Év női sportolója díjat is megnyerő Érdi Máriát is, aki tavaly sporttörténelmi világbajnoki címmel szerezte meg a párizsi olimpiai kvótát, mellette pedig napokban az athéni Európa-bajnokságon is diadalmaskodni tudott.