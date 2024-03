A két bunyós a tervek szerint a brooklyni Barclays Centerben feszül majd egymásnak, és már el is kezdték az ilyenkor szokásos médiafelvezetést. A profi ökölvívás világától egyáltalán nem áll távol a trash talk, azaz egymás sértegetése, hergelése, megfélemlítése, elbizonytalanítása. Kezdetben még úgy tűnt, hogy Ryan García is talán ez utóbbit kívánja használni fegyverként, és mind a Haney-meccs köré épített sajtótájékoztatókon, mind a neki hazai terepnek számító közösségi médiában durva kirohanásokat produkált az elmúlt hetekben. Azonban most úgy tűnik, sikerült túllőnie a célon, vagy tényleg rendkívül komoly egészségügyi probléma van a háttérben, írja a Profiboksz.hu magyar szaklap.

Ryan García osztja Haney-t és az észt az első közös sajtótájékoztatón

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images