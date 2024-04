50 éves lett a finnek kedvence

Jani Siveinen a minap lett 50 éves. Ebből az alkalomból a finn Iltalehti című lap készített vele hosszabb interjút.

Amikor az 1996-os atlantai olimpián elveszítettem a 200 vegyes döntőjét, az interjúzónában valaki azt kérdezte tőlem, hogy az elvesztett finálé és az elbukott aranyérem után haza merek-e menni Finnországba? Mondhatom, csodálatos kérdés volt -

mesélte a lapnak a most 50 éves egykori úszó. "Atlanta előtt a 200 vegyesen 39 versenyen át nem tudtak legyőzni. Persze, hogy úgy érkeztem meg az olimpiára, hogy nyerni akarok. Czene Attilát jól ismertem, mert számos versenyen úsztam ellene, s addig mindig legyőztem.

Atlantában a döntő reggelén úgy éreztem, hogy fizikailag nem vagyok rendben. Régóta bennem volt ez az érzés, talán az 1994-es római vb-arany után kezdett el minden elromlani.

Öt méterrel kaptam ki Czene Attilától az olimpiai döntőben. Öt méter. Ez azért elég sokat elmond.

Jan Sievinen a délfinnországi Nummela városkájában kezdett el úszni 1979-ben, amikor a településen megnyitották az uszodát. "Apámat kérték fel ott edzőnek, így vele kezdtem el a sportágat. Apámnak semmi úszómultja nem volt. Kézikönyveket olvasgatott, abból képezte magát. Néha egy-egy filmet is kapott, akkor beült a moziba és azt vetítették neki. Nekem tökéletesen megfelelt, hogy az apám volt az edzőm. Jól dolgoztuk együtt. Olykor persze kirobbant közöttünk egy-egy nagy vita. Apám szerint nem tettem meg mindent a siker érdekében, én nem így gondoltam. Ebből aztán nagy veszekedések lettek" - emlékezett nevetve Sievinen. "Azért csak nyertem 5 világbajnoki és 12 Eb-aranyérmet. Szóval, csak vittem valamire.

Kilenc évig volt enyém a 200 méter vegyes világrekordja. Ezt Michael Phelps vette el tőlem.

Olimpiai rémálmok

Az 1988-as szöuli olimpiát a tévében néztem meg, ekkor jött a vágy, hogy én is olimpiára akarok menni. Apám értékelte a lelkesedésemet, de azt is látta, hogy vissza kell fogjon. 16 évesen éreztük azt, hogy ebből lehet valami. 18 évesen jutottam el életem első olimpiájára, a barcelonai játékokra. A 200 méter vegyesen negyedik lettem, két magyar is előttem végzett, Darnyi Tamás és Czene Attila. Atlanta után már nem tudtam magam felpörgetni. Sydney és Athén is csalódás volt a számomra.

Ha az olimpiákra gondolok, mindig nagyon rossz érzés fog el. Az olimpián ugyanis csak a győztesekre emlékeznek. Én pedig nem lettem olimpiai bajnok.

Edző lett belőle

Sievinen édesapja nyomdokaiba lépett és edző lett belőle. "Nagy szenvedélyem a finn úszósport fejlesztése. Járom az országot, úszókat és edzőket tanítok. Az országban 7000 versenyúszó van, ez nem nagy szám, ebből kellene megtalálni a jövő nagy bajnokait. Nem könnyű feladat. Azt vettem észre, hogy inkább a lányokat érdekli ez a sportág, a fiúk inkább hokizni mennek vagy fociznak."

Sievinen 50. születésnapja után azt mondta: hálás azért, amit elért. "Most feltettük a lemezjátszóra a B-oldalt" - mondta nevetve. "Jöhet a következő 50 év.

Az agyam még mindig olyan, mintha 20 éves lennék, csak a testem emlékeztet arra, hogy 50 lettem.

Minden nap eljárok futni. És persze úszom is egy kicsit."