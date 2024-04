– mondta a magyar úszószövetségnek Kós Hubert, aki a 200 méteres hátúszás egyik aranyesélyese a párizsi olimpián.

Kós Hubert az olimpiáig biztosan Bob Bowmannel marad

Fotó: Getty Images via AFP

A szervezet honlapján az is olvasható, hogy a 21 éves Kós Hubert megosztott egy sokat mondó részletet is a történtekről. Bowman a csapatértekezleten a bejelentés előtt egyedül az ugyancsak világbajnok Leon Marchand-nal tudott váltani néhány szót az idő rövidsége miatt, viszont neki tett egy fontos megjegyzést: "Hubira is mindenképpen vigyázni fogok".