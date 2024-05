Júliusban bíróság elé állítanak egy kajak-kenu edzőt kiskorúak elleni szexuális zaklatás miatt, amit az illető a rendőrségi őrizetben, pénteken elismert – jelentette be szombaton Philippe Astruc, rennes-i államügyész. A Le Télégramme regionális napilap szerint a férfi a 70 éves Jean-Yves Prigent, aki 1977-ben versenyzőként világbajnoki aranyérmet, 1981-ben pedig két vb-bronzérmet szerzett kajak-kenu szlalomban, és akinek a családja is nagy befolyással bír a francia kajak-kenu világában, hiszen többek között a fia és a lánya is sikereket ért el a sportágban. A lánya, a világ- és Európa-bajnok Camille a 2024-es, párizsi olimpiai játékokon is versenyezni fog.

Rossz hírt kapott a kajak-kenu szlalom egyik legismertebb családja, a Prigent família

A francia kajak-kenu szlalom legendája, Jean-Yves Prigent edző bíróság elé áll

Philippe Astruc államügyész nem kívánta megerősíteni az edző nevét, de azt jelezte, hogy márciusban egy szülő jelentette fel őt, miután a 16 éves fia ellen követett el szexuális zaklatást egy versenyhétvége során, amikor éjszaka alváshoz készülődtek. Hozzátette, az edző tárgyalására a rennes-i büntetőbíróságon július 12-én kerül sor.

