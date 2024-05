Kozák Danuta arról számolt be a közösségi oldalán csütörtökön, hogy Csipes Ferenc edző részegen sértegette és rendszeresen botrányosan viselkedik vele és versenyzőtársaival szemben. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a sportállamtitkárság és a Magyar Olimpiai Bizottság is reagált Kozák Danuta vádjaira is reagált a hatszoros olimpiai bajnok sportolónő súlyos vádjaira. Pénteken mi is megírtuk, mi állhat a háttérben, a Ripostnak pedig a magyar kajak-kenu sport több ismert alakja is megszólalt a történtekről.

Kozák Danuta megvádolta Csipes Ferencet

Fotó: Jeff PACHOUD / AFP

Reagáltak a magyar kajak-kenu ismert alakjai Kozák Danuta vádjaira

„Gyanítom, ez egy régebbi otthoni feszültség következménye. Az olimpia előtt kiborult a hátizsák, ami kellemetlen. A részletekkel nem vagyok tisztában, csak kommunikékből tájékozódtam. – nyilatkozta az egykori ötszörös magyar világbajnok kajakos, Bakó Zoltán, aki jelenleg Dánia szövetségi kapitánya. – Kozák Danuta Facebook-bejegyzését olvastam, de azért

illene meghallgatni Csipes Ferencet is.

Kíváncsian várom, a Kozák-Csipes Tamara kettősnek mi lesz a jövője. Új helyzet teremtődhet, elvégre az oroszok és fehéroroszok is éremesélyesek, bár Dániában úgy tudjuk, azok a versenyzőik, akik otthoni, katonai-belügyi klubok alkalmazottai, nem rajtolhatnak az olimpián."

Hüttner Csaba szövetségi kapitány nem nyilatkozott, Kárász Anna és Janics Natasa egykori edzője, Kovács László viszont reagált Kozák Danuta vádjaira.

„Csipes Feri remek szakember, dolgoztam vele együtt, kíváncsian várom, mit állapít meg a fegyelmi testület.

Abban biztos vagyok, hogy a rutinos Kozák-Csipes Tamara páros együtt folytatja."

Egy névtelenséget kérő korábbi edzőnő szerint a sportágban mindenki ismeri Csipes Ferencet, aki olykor elég nyersen fogalmaz.

„Nehéz a helyzet, elvégre a megszokott maximális hat olimpia kvóta helyett mindössze négyet szereztek a női kajakosok. Kérdés: a négy lányt miként osztják el egyesben, párosban, négyesben ilyen feszültségek ismeretében? Mi történik akkor, ha a négy közül egy versenyzőnő megsérül, akkor fuccs a négyesnek?

Danutának igaza van, hogy női vonalon rosszul állunk"

– mondta az edzőnő, aki furcsállja, hogy eddig Csipes Ferenc, és a gyúrást végző személy sem nyilatkozott arról, mik hangzottak el a gyúrószobában.

Az olimpiai bajnok kenus, Pulai Imre szerint Gyulay Zsoltnak, a MOB elnökének kell mielőbb megtalálnia a megoldást, hiszen ő korábban együtt is versenyzett Csipes Ferenccel.

Attól tartok, hogy Csipes Tamara már nem ül össze se kettes, se négyes hajóba Kozákkal, aki viszont egy új párt keres magának.

Ráadásul a tokiói olimpiai címvédő kvartettünk - más összetételében - ki sem tud állni a párizsi játékokon" – nyilatkozta Pulai Imre.

