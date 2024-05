Új esélyt kapott az életre Szilágyi Ricsi ralipilóta, akinek a szíve még 2022 májusában állt meg a Dunakanyar Rally pályabejárása közben. A hajdúböszörményi autóversenyző hosszú ideig tartózkodott kórházban, egy debreceni ápolási osztályon feküdt, több orvosi vizsgálat és vélemény is igazolta, hogy intenzív rehabilitáció szükséges neki, viszont Magyarországon nem volt olyan intézmény, ahol fogadták volna őt. Hosszas kutakodás után egy németországi klinikával vette fel a család a kapcsolatot, de a kezelés költsége 40 millió forintba került volna, így végül január 21-én Ricsi Németország helyett Belgiumba került. A 12 hetes rehabilitációról folyamatosan beszámolt Facebook-oldalukon Ricsi felesége, Krisztina, aki minden napot kint töltött a ralissal és kislányukkal, Jankával. A kezelés hatalmas lehetőséget adott a másfél évnyi éber kómás állapotban fekvő Ricsinek, amivel élt is, bebizonyította, hogy az emberi test csodákra képes – írj a HAON.

Másfél évig feküdt kómában a magyar ralis, Szilágyi Richárd

Fotó: facebook/Mester Motorsport Club Mester Máté

A kezelésnek április elején lett vége, a Ripost beszámolója szerint az édesapa pedig két év után már újra otthon van Hajdúböszörményben és már a család mindennapjaiban is részt tud venni.

A hazaérkezés után a mindennapi teendők, ügyintézés teljesen kimerítette a napjainkat. Ricsinek próbáljuk napról napra egyre jobban kialakítani a hétköznapi életet, hogy minél otthonosabb, kényelmesebb legyen. Már mondhatni, hogy beállt egy napirend. Részt tud venni a mindennapokban, sokat mosolyog apróságokon is már

– mondta Krisztina, Ricsi felesége, aki az elmúlt két évben minden követ megmozgatott, hogy férje hazatérhessen és visszanyerje régi önmagát, amennyire csak lehetséges.

Kezdenek visszaépülni az izmai

Jelenleg terapeuták segítik Ricsi felépülését, ami most egy lassú folyamat, így azt, hogy meddig javulhat, ők sem tudják megmondani. Mindenképp szükséges neki a folyamatos rehabilitáció, ami szinten tartja és segít javítani az állapotát.

"Heti három alkalommal jön hozzá gyógytornász, gyógymasszőr, akik nagyon lelkesen, odaadóan próbálják Ricsit "formában" tartani. Ennek köszönhetően Ricsi már itthon is felállt az ágy mellett, segítséggel. Szemmel láthatóan szedett magára, az izmai is kezdenek visszaépülni" – mesélt a fiatal feleség Ricsi jelenlegi állapotáról. A családnak nagyon sokat jelent, hogy az édesapa otthon van a családdal és láthatóan Ricsinek is jót tesz.