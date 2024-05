Péntektől vasárnapig rendezik meg a vívók országos bajnokságát, ami egyben a válogatók lezárást is jelenti. A fővárosi Ludovika Arénában azonban már csütörtökön is előkerültek a párbajtőrök, a Magyar Vívószövetség a Mediaworks kiadócsoporttal közösen hozta össze a „Vívás mindenkié – Sztárok a páston!” elnevezésű rendezvényt, ezzel is népszerűsítve a vívást.

Nyolc ismert médiaszemélyiség vállalta el, hogy felkészül a megméretésre és egy showműsor keretében eldönti, hogy ki a legjobb vívó a hírességek között. A Ludovika Arénában végül a nőknél Kocsis Alexandra, a férfiaknál pedig Dánielfy Gergő győzött, majd mindketten értékelték a történteket. A Sztárok a páston női nyertese, az Imre Géza által felkészített fitneszmodell, Kocsis Alexandra nyilatkozata: A férfi győztes, Dánielfy Gergő értékelése: A verseny összefoglalója: