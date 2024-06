A Nemzetközi Sportlövő Szövetség (ISSF) közléséről a hazai szövetség számolt be vasárnap este. Az MTI a szövetségre hivatkozva azt írja, Mészáros úgy jutott kvótához, hogy légpuskában a franciák kiharcolták az olimpiai indulás jogát, és a rendezőnek szánt kvóta is visszaszállt a ranglistára. Így a két legjobb, kvótával nem rendelkező versenyző, a lengyel Aneta Stankiewicz és Mészáros került be a párizsi mezőnybe.

A 21 éves Mészáros Eszter a második olimpiájára készülhet

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Sportlövészetben a magyarok öt párizsi indulási jogot szereztek, korábban a puskás Pekler Zalán az Európa Játékokon, a pisztolyos Fábián Sára Ráhel a bakui világbajnokságon, a puskás Péni István (a győri 10 légfegyveres kontinensviadalon), valamint a pisztolyos Major Veronika (a riói olimpiai kvalifikációs versenyen) jutott ötkarikás kvótához. Mészáros Eszter párizsi indulása egyben azt is jelenti, hogy a légpuska vegyes csapat versenyszámában is lesz magyar egység a francia fővárosban.