A Kerkez Milost foglalkoztató Bournemouth 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle United ellen a St. James' Parkban.

A magyar válogatott focista ezúttal is kispados volt Andoni Iraola csapatában, a spanyol edző most nem küldte pályára a Chelsea által is figyelt 20 éves játékost. Kerkez sokáig alapember volt a Bournemouth csapatában, azonban december végén bokasérülést szenvedett csapata edzésén, miután csapattársa, Dominic Solanke ráesett a lábára. A magyar válogatott focistának öt mérkőzést kellett kihagynia, február elején, a West Ham United ellen tért vissza, azóta két mérkőzésen kapott lehetőséget, de mindegyiken csak csereként.

Premier League, 25. forduló:

Burnley-Arsenal 0-5 (0-2)

Fulham-Aston Villa 1-2 (0-1)

Newcastle United-AFC Bournemouth 2-2 (0-0)

Nottingham Forest-West Ham United 2-0 (1-0)

Tottenham Hotspur-Wolverhampton Wanderers 1-2 (0-1)

Brentford-Liverpool FC 1-4 (0-1)