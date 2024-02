Azzal ütötte ki az NSZK azt a Hollandiát, mely két évvel korábban éppen az ő hazájában lett Európa-bajnok, és az elődöntőben éppen Brehme-ék ellen diadalmaskodott. Mert Brehme természetesen akkor is alapember volt, ahogy 1984-től 1994-ig folyamatosan. A ’90-es vb-n tehát előbb negyeddöntőbe „rúgta csapatát”, majd a 120 perces elődöntőben is ő szerezte az egyetlen német gólt, szabadrúgásból talált Peter Shilton kapujába. Az akkor nem ért közvetlenül fináléba kerülést, mert Gary Lineker is betalált a játék során, így 11-es párbaj döntött. Brehme itt is betalált. Ezen fontos gólok, és a mutatott teljesítménye alapján elmondható, hogy az egyébként kiváló válogatottból is kiemelkedett.

Az nem kérdéses, hogy a ’90-es vb egyenes kieséses szakasza volt pályafutása legjobb két hete.

Pedig mind a válogatottban, mind a klubjaiban is komoly sikereket ért már el korábban is.

Andy Brehme klubpályafutása is sikeres volt

A hamburgi születésű Brehme a Bundesligában 1981-ben (20 évesen) mutatkozott be a Kaiserslautern csapatában. Innen „emelte ki” 1986-ban a Bayern München, mellyel már az első évében BEK-döntőt játszott. Két müncheni év után az Interhez igazolt, akkoriban a ’90-es vb házigazdájának országába örömmel mentek a németek. A milánói klubban együtt játszott Matthäus-szal és Klinsmann-nal, míg világbajnok társai közül Rudi Völler, Thomas Berthold és Thomas Hässler a Romaban focizott.

Brehme az Interrel olasz bajnok lett, és 1991-ben megnyerte az UEFA-kupát

(a mai Európa-liga elődjét). A Roma elleni döntő mindkét meccsén játszott, akárcsak Matthäus, Klinsmann, Bertold és Völler. Négy évet szerepelt Olaszországban, majd egy (felesleges) zaragozai kitérő kitérő után 33 évesen visszatért a Kaiserslauternbe.

Ezzel keretbe foglalta pályafutását, ám arra legszebb álmaiban sem gondolt, hogy a Bayernnel szerzett német, és az Interrel begyűjtött olasz bajnoki cím után a Lauternnel is bajnok lehet. Főleg úgy nem, hogy az 1996-97-es szezont a csapat a másodosztályban töltötte. Brehme sikeres pályafutása végén 37 évesen még vállalta a szereplést a Bundesliga 2-ben, és a sors ezért (is) megjutalmazta. Az 1997-98-as évadban ugyanis a Lautern (újoncként!) elhódította a salátástálat, és ehhez a diadalhoz még öt meccsen hozzájárult.

Visszavonulása után próbálkozott edzőként is (természetesen a Kaiserslauternnél), de nem igazán volt sikeres. Volt további két kisebb szerepvállalása trénerként, de belátta, kár lenne egy ilyen sikeres játékosnak ezt erőltetni.

Andreas Brehme életműve így is teljes, a világtörténelem legnagyobb focistái között a helye.

Tőle sokkal gyengébb, és kevésbé sikeres focistákat is jobban "sztárol" a világ, mint őt.

Az 1990-ben világbajnok játékos néhány héttel később távozott az élők sorából, mint azt a válogatottal a csúcsra vezető legenda, Franz Beckenbauer.

