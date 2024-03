Három nagycsapattal hozták már hírbe azt a Robert De Zerbit, akinek a taktikai újításairól Marco Rossi szövetségi kapitányunk is nagyon elismerően szokott beszélni.

Pedig játékosként se vitte túl sokra, edzőként pedig a Sahtarral megnyert ukrán szuperkupa az egyetlen megnyert trófeája. Ellenben lesajnált csapataival rendre a legnagyobbakra is veszélyes – miközben óriási összegekért adják el "alóla" a legjobbjait, akiket mégis mindig sikerül pótolnia. A kérők között ott van a Liverpool is, így ha nem jön össze Xabi Alonso szerződtetése az ngol klubnak, akkor jó eséllyel lehet Szoboszlaiék új edzője. A 2022 szeptembere óta a Brightont vezető olasz edzővel tavaly a 6. helyen végzett, most a 7. helyen áll a kiscsapat, amely nyolcaddöntős az El-ben is.

Ha Alonso nem vállalja De Zerbi mellett Rúben Amorim lehet a Jürgen Klopp utódát kereső Liverpool másik kiszemeltje, sőt a Mauricio Pocchettinót rövidesen menesztő Chelsea is hívja. A fiatalokra előszeretettel építő, még csak 39 éves portugál egyelőre "csak" a Bragánál és a Sportingnál ér el sikereket: három kupagyőzelem és egy bajnoki cím után, jelenleg is szorongatja a tabellát vezető korábbi csapatát, a Benficát, az El-ben pedig a nyolcaddöntőre készül. Csak idő kérdése, mikor kap még nagyobb feladatot valamelyik topligás sztárklubnál.