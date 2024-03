Ha klublegendákból lett legendás edzőkkel foglalkozunk, akkor Spanyolországban kell kezdenünk. A közelmúltban a két ősi riválisnál, a Barcelonánál és a Real Madridnál is dolgozott olyan edző eredményesen, aki játékosként is sikeres volt a csapatnál. Pep Guardiola született katalán, aki játékosként a pályafutása legnagyobb részét a Barcelonánál töltötte, ott is nevelkedett. Johan Cruyff vezetésével megnyerte a klub első Bajnokok Ligáját, majd edzőként tért vissza a csapathoz. Először a B csapatot edzette, majd 2008-ban már vezetőedzőként triplázott a csapattal, azaz bajnokságot, kupát és Bajnokok Ligáját is nyert. 2009-ben egy naptári éven belül hat trófeát nyert, amivel a legnagyobbak közé emelkedett. A Lionel Messi, Xavi és Andrés Iniesta fémjelezte csapat egyesek szerint a történelem egyik legjobbja volt. Guardiola mindent megnyert a csapatával, majd 2012-ben lemondott a hihetetelen nyomással járó feladatról.

Pep Guardiola a Barcelona történetének legsikeresebb edzője lett Forrás: AFP/Glyn Kirk

A közelmúlt másik egyik legsikeresebb vezetőedzője volt Zinedine Zidane, aki játékosként jóval többre vitte, mint Pep Guardiola, hiszen volt aranylabdás, nyert világbajnoki címet és a Juventustól érkezve a világ legdrágább játékosa is. A Real Madridban igazi legenda lett még játékosként, hiszen nyert bajnoki címet és Bajnokok Ligáját is, ráadásul úgy, hogy ő lőtt gólt a döntőben a Leverkusen ellen. Edzőként előbb Carlo Ancelotti segítője lett, dolgozott a B csapat mellett is, majd maga is irányította a csapatot. Nem is akárhogy. Első időszaka alatt nyert bajnoki címet és zsinórban három BL-t, amire korábban senki sem volt képes (még címvédésre sem), de lemondott 2018-ban, hogy egy év múlva visszatérjen és akkor is nyert bajnokságot a csapattal.