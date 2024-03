Lássuk is akkor a magyar válogatott legfrissebb keretét:

Bolla Bendegúz (Servette FC), Kerkez Milos (Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Barnsley) Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Vancsa Zalán (Lommel), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A mostani keret 26 főből áll, így többeknek most lehet egy utolsó lehetősége ara, hogy meggyőzzék a kapitányt, mert az Európa-bajnokságra csak 23 játékos utazhat majd. Aki pedig a mostani keretben nincs benne, annak a reménykedés marad és az, hogy júniusra élete formájába kerül. Rossi a kerethirdetés alatt két embert emelt ki, Fiola Attilát és Botka Endrét, akik esetleg még számíthatnak júniusban meghívóra a most kimaradottak közül.

Ha csak a tavalyi, utolsó válogatott keretet vesszük alapul, akkor Szuhodovszki Soma, Horváth Krisztofer és Kata Mihály sincs a keretben azon mezőnyjátékosok közül, akik ott voltak a Montenegró elleniben. Nincs ott a nagyon peches Kalmár Zsolt sem, aki a 2021-es Európa-bajnokságon sem lehetett ott sérülés miatt és most is nagyon úgy tűnik, hogy egy sérülés babrál ki vele. A hamburgi Németh András úgy tűnik, nem jelent megoldást a cserecsatár posztján sem, az újpesti Csoboth Kevinnek pedig hatalmasat kéne hajráznia, hogy a júniusi kertben már ott legyen. Az NB I legutóbbi fordulójában csereként beállva éppen Rossi mester előtt harcolt ki egy tizenegyest és lőtt gólt is a Mezőkövesd ellen.

Érdekes megnézni a 2021-es Európa-bajnokság 26 fős keretét, kik voltak ott már akkor is a magyar csapatban. Gulácsi és Dibusz mellett Lang Ádám, Szalai Attila, Orbán Willi, Loic Nego, Nagy Ádám, Schäfer András, Gazdag Dániel, Sallai Roland, Kleinheisler László és Bolla Bendegúz volt csak tagja annak a 26 fős keretnek, így nem túlzás azt állítani, hogy

szinte észrevétlenül, de átalakult a magyar csapat a szemünk láttára.

Milyen posztokon kell komoly döntést hoznia a kapitánynak?

A magyar foci rég nem látott - kellemes - gondokkal kell, hogy szembenézzen, pontosabban Marco Rossinak vannak olyan feladatai, amihez nem lehet igazán hozzászokva. Rossinak rögtön a kapusposzton kell majd döntést hoznia, erre pedig az előjelek alapján éppen ezt a két meccset tervezi felhasználni.

Gulácsi Péter visszaveheti a helyét a magyar válogatottban

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Az idény során jó formában védő Dibusz Dénesről és az RB Leipzig kapujába visszatért Gulácsi Péterről Rossi a kerethirdetés során kiemelte, nagy öröm és kellemes gond a számára, hogy két ilyen "magas szintű kapus" közül kell választania. Elárulta, a következő két barátságos meccsen a tervei szerint mindkét kapusnak lesz lehetősége védeni.

Az esélyek, ha nagy változás nem történik, azért Gulácsi mellett szólnak, hiszen hétről-hétre újra a Bundesligában véd, nem mellesleg a Bajnokok Ligájában is olyan ellenfelekkel szemben bizonyíthatott, mint mondjuk a Real Madrid.

A védelemben Willi Orbán helye biztosnak tűnik, és amennyiben Dárdai Márton beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor könnyen elviheti a másik helyet és akkor a harmadik belső védő posztra lesz harc Szalai Attila, Balogh Botond és Lang Ádám között. Szalai nagy "kedvence” a kapitánynak, így könnyen lehet, hogy övé lesz a harmadik hely.

"Korábban is voltak már olyan futballisták, akiket annak ellenére meghívtam, hogy a közvélemény nem értette, miért teszem. Azért tettem, mert úgy gondoltam, hogy segíteni tud nekünk, és Szalai Attiláról is azt gondolom, hogy az Európa-bajnokságon bizonyosan a segítségünkre lehet" – fogalmazott a kerethirdetés során Rossi, aki ezek szerint akkor is viszi az Eb-re Szalait, ha továbbra sem lesz alapembere a Freiburgnak.

A legnagyobb visszatérő Schäfer András, aki 2022 szeptember után csatlakozott újra a válogatotthoz, a középpályán ő robotolhat majd Nagy Ádám társaságában. Ami a két szárnyvédő posztját illeti, baloldalon Kerkez Milos küzdhet majd Nagy Zsolttal, de talán előbbinek nagyobb esélye lehet a kezdő pozícióra, míg a túloldalon Nego lehet a befutó.

A támadószekció az, ahol sok kérdés nem lehet, ugyanis, ha mindenki bevethető, akkor nehéz elképzelni, hogy nem a Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Varga Barnabás hármas rohamozz majd az ellenfelek kapuját.

Csak abban reménykedhetünk, hogy nyárig egyikük sem lesz csapágyasra hajtva. Láthattuk, hogy a kettős-hármas terhelést Szoboszlai és Varga sem bírta ki sérülés nélkül, Sallaiék viszont már nem érdekeltek a nemzetközi porondon, így rá kevesebb meccs vár már, de őt egy edzőváltás egyelőre ismeretlen hatása veheti igénybe a Freiburgnál, ahonnan távozott a csapat legendás alakja.

A törökök ellen újra megtelik majd a Puskás Aréna

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ha mindenki bevethető lesz, akkor a magyar csapat komoly játékerőt képviselő tizenegyet állíthat ki, amely csúcsformában bármelyik ellenféllel szemben felveheti majd a harcot.

A Gulácsi - Dárdai, Orbán, Balogh B./Szalai - Kerkez, Nagy Á., Schäfer, Nego - Szoboszlai, Sallai - Varga B. tizenegy az utóbbi évek legerősebb magyar válogatottja lehet.

A magyarok júniusban további két felkészülési mecset játszanak, az Eb-n pedig először Svájccal, majd a házigazda németekkel, valamint a skótokkal találkoznak a csoportkörben.

A magyar válogatott március 22-én, pénteken 20:45-től játszik felkészülési meccset Törökország ellen a Puskás Arénában, a mérkőzésről az Origo Sport élőben tudósít.