Szoboszlai Dominik a PL-ben is bizonyítja, mennyire jó játékos

Fotó: MTI/AP/Rui Vieira

Szoboszlai Dominik esetében kijelenthető, hogy rendkívül tudatosan menedzselték a karrierjét. Amit már említettem, példával szolgálhat mások előtt is"

- mondta Bogdán Ádám a Mandinernek. - A Liverpoolnál nem véletlenül fizettek ki érte 70 millió eurót. Elképesztő melót tett a karrierjébe, és a mostani szezonjába is, ennek talán most egy picit érzi a hátulütőjét, január óta több sérülés is nehezíti a játékát, de hamarosan újra a pályán lesz, és nagyon fontos szereplője lesz a Liverpool menetelésének, aminek a végén, reméljük még két, de akár három trófeát is szerezhet. Összességében nagyon örömteli, hogy hol tart a karrierje.