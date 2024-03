2023. július 2-án a 22 éves középpályás hivatalosan is bemutatták Liverpoolban, mint a klub legújabb szerzeményét.

"Élveztem az elmúlt pár napot itt, várom, hogy mindenkit jobban megismerhessek. Az előző három-négy nap nagyon hosszú volt, nem volt egyszerű. De végül is itt vagyok, boldog vagyok és alig várom, hogy elkezdhessem a munkát" - nyilatkozta az első interjújában Szoboszlai Dominik, aki hangsúlyozta, hogy a Liverpool egy történelmi klub, fantasztikus szurkolókkal, elképesztő stadionnal, így tökéletes döntést hozott.

Nem győzték dicsérni Szoboszlai Dominikot a szenzációs átigazolás után

A bemutatása után Jürgen Klopp, a Liverpool edzője elmondta, hogy nagyon izgatott Szoboszlai érkezése miatt.

"Először is, üdvözöllek Liverpoolban.

Tudom, mennyire izgatott vagy, hogy itt lehetsz velünk, ezért fontos, hogy megértsd, hogy mi is ugyanolyan izgatottak vagyunk miattad" – mondta a német edző, aki idén nyáron távozik Liverpoolból.

Természetesen Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is elmondta a véleményét arról, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosa lett.

"Először is nagyon örülök neki, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosa lett, hiszen ez azt jelenti, hogy a világ legerősebb bajnokságának egyik topcsapatában, topjátékosokkal és egy topedzővel dolgozhat majd együtt. Dominik még nagyon fiatal, hiszen még csak 22 éves, így fizikai, taktikai és technikai szempontból is hatalmas potenciál van még benne, amit

a Liverpoolnál végzendő munka és a Premier League-ben való szereplés egész biztosan ki is hoz majd belőle, hiszen kétség sem férhet hozzá, hogy mindez segíteni fogja a fejlődését

- mondta az MLSZ-nek Marco Rossi, aki hozzátette, az, hogy a Liverpool hatalmas összeget volt hajlandó fizetni érte, azt mutatja, hogy Dominik megszerzése milyen sokat ért nekik, és bár az is igaz, hogy az átigazolása anyagi része a legkevésbé érdekes aspektus a válogatott szempontjából, ám mégis beszédes.

Szoboszlai Dominik bebizonyította, minden centet megért

Fotó: MTI/AP/Rui Vieira

Szoboszlai Zsolt, Szoboszlai Dominik édesapja szerint fia klubváltása nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő igazolásnak számított.

"Ha nem állna készen, akkor a Liverpool nem akarta volna megszerezni. Ráadásul nem két millió euróért szerződtették, hetven millió euró az barátok között is hetven millió euró, ez nemcsak magyar szinten, hanem a nemzetközi futball viszonylatában is.

Dominik nekifeszül, nekimegyünk a kihívásnak, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle. Eddig még sosem kellett csalódnunk. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy álmodoznak. Mi nem álmodoztunk, hanem mindig az előttünk álló feladatra figyeltünk, és lépésről lépésre haladtunk előre. Az idő bizonyította, hogy sosem hoztunk elhamarkodott döntést, egyszer sem léptünk akkorát, hogy utána két lépcsőfokot vissza kelljen táncolnunk" - mondta Szoboszlai Zsolt.

Esterházy Mátyás, Szoboszlai Dominik menedzsere szerint is nagyon boldogan értékelt, amikor Szoboszlai aláírt a Liverpoolhoz.

"Évek óta nagy volt iránta az érdeklődés, de hoztunk egy döntést, és innentől kezdve nem is szeretnék már más egyesületekről beszélni, csak a Liverpoolról és Dominik hosszútávú jövőjéről, mert ez motivál minket és magát a játékost is" - nyilatkozta korábban az M1 aktuális csatornának a szakember, aki elmondta, a futballista ötéves szerződést írt alá új klubjánál.

Így teltek Szoboszlai Dominik első hetei a Liverpoolnál

Nem sokkal a hivatalos bejelentés után a magyar válogatott csapatkapitánya már csatlakozott is a csapathoz, ahol találkozott a sztáregyüttes edzőjével, Jürgen Kloppal és az új csapattársaival.

Szoboszlaihoz hasonlóan az argentin világbajnok Alexis Mac Allister is később csatlakozott a Liverpoolhoz, de az új szerzemények mellett többek között Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Diogo Jota, Virgil van Dijk és Cody Gakpo is csak akkor állt edzésbe, amikor a magyar játékos.

Szobo has arrived 👋 pic.twitter.com/xye7mVMIbb — Liverpool FC (@LFC) July 11, 2023

Július 15-én 32 fővel edzőtáborba utazott a Liverpool, amely természetesen elvitte magával Szoboszlai Dominikot is. Az angolok 10 napot töltöttek Németországban. Szoboszlai már az edzésen is jelezte, hogy bizony érdemes lesz odafigyelni rá: egy szép összjáték után a világbajnok középpályás, Alexis Mac Allister passzát váltotta gólra a magyar válogatott csapatkapitánya.

Az első nyári felkészülési mérkőzésén 4-2-re nyert a Karlsruhe vendégeként a Liverpool labdarúgócsapata, melyben ekkor először lépett pályára Szoboszlai Dominik.

A magyar válogatott csapatkapitánya az első félidőben jutott szerephez, melyet új együttese gyorsan megszerzett vezetés után 1-1-es döntetlennel zárt.

„Nagyon jól éreztem magam, nagy büszkeséget jelent nekem és a családomnak is, hogy bemutatkozhattam. Nagyon várom, hogy még sok meccsem legyen Liverpool-mezben.

Minden nap próbálom a legjobbamat nyújtani, fizikálisan, mentálisan, és a meccseken is. Ezért dolgozom nagyon keményen, és ezen nem is változtatok. Mindig jó érzés meccset nyerni, szerintem minden tőlünk telhetőt megtettünk, jó első meccs volt, de most már a következőre készülünk" – mondta Szoboszlai az első meccs után.

Ezt követően kisebb sérülést szenvedett, így kihagyta a Greuther Fürth ellen játszott felkészülési mérkőzést, melyen 4-4-es döntetlen született, de csak kisebb bajról volt szó. Még Jürgen Klopp is úgy vélekedett, hogy ha PL-meccs lett volna, akkor készen állt volna a játékra Szoboszlai.

Ezt követően Szingapúrba utazott a Liverpool edzőtáborba, ahova természetesen Szoboszlai Dominik is a csapattal tartott. A Pool 4-0-ra győzte le a PL-ből kieső Leicester City-t, Szoboszlai Dominik a kispadon kezdte az összecsapást, majd második félidőben a 80. percig volt a pályán. A 61. percben egy gyönyörű Szoboszlai megmozdulásnak tapsolhatott a közönség: a magyar játékos a felezővonalnál szerzett labdát, majd jól vette észre, hogy kint áll a kapujából a kapus, de Hermansen véd a tizenegyesespont előtt, méghozzá fejjel.

An audacious effort from Szobo 😮 pic.twitter.com/wsYjKbdCar — Liverpool FC (@LFC) July 30, 2023

Pár nappal később a Liverpool 4-3-as vereséget szenvedett a német bajnok Bayern Münchentől a két csapat felkészülési mérkőzésén, Szingapúrban. Szoboszlai Dominik kezdőként 75 percet játszott, és amíg a pályán volt, az angol klub legaktívabb játékosának számított.

A Liverpool statisztikáival foglalkozó SawkurGod készített egy gyönyörű grafikát Szoboszlairól, a Wyscout adatai alapján pedig kiemelte, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának az addig lejátszott 154 perce alatt

92 százalékos volt a passzpontossága

a hosszú átadásainak 80.1 százaléka volt sikeres

a támadóharmadba juttatott passzainak a 93 százaléka volt jó

míg labdaszerzési kísérleteinek 61.6 százaléka sikeres volt.

Az első gólpasszra sem kellett sokáig várnia, a Liverpool utolsó nyári felkészülési meccsén és az angol csapat 3-1-re nyerni tudott a német Darmstadt ellen:

Szoboszlai szöglete után remekül érkezett a rövidre Luis Diaz, aki sarokkal lőtt a léc alá.

Szoboszlai Dominik bebizonyította, a legnagyobb sztárok között van a helye

Bár még csak bő kilenc hónapja van a Liverpoolnál Szoboszlai Dominik, így is számos emlékezetes pillanatot okozott már a Liverpool szurkolóknak a pályán.

A Premier League első fordulójában rögtön egy igazi rangadót rendeztek, ugyanis a Chelsea a Liverpoolt fogadta. A fordulatos meccsen végül 1-1-es döntetlent ért el a két csapat, Szoboszlai rögtön első liverpooli tétmeccsén a kezdőben kapott helyet.

A Liverpool az Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Mac Allister, Szoboszlai - Gakpo, Salah, Jota, Díaz csapattal kezdte az első bajnokiját.

Szoboszlai jó játékkal mutatkozott be, feltűnt a középpálya szinte minden részén, sokszor volt nála a labda és több fontos szerelése volt, valamint a támadásokat is segítette.

Volt veszéyes szöglete, beadása és sokat elmond róla, hogy első meccsén végig pályán lehetett egy Chelsea elleni rangadón.

„A játékosaink több poszton is bevethetőek, Szoboszlai Dominik sem ezen a poszton szerepelt a korábbi csapatában, sokkal inkább a pálya szélén helyezkedett. Védekezésben, de különösen támadásban is a területek között helyezkedett el. Fekszik neki ez a szerep, szuperfontos játékos a számunkra. Ma mindenki láthatta a szezon első meccsén, hogy sok dolgunk van még, akadtak gondjaink a területek lezárásával" - mondta Klopp, aki külön kiemelte, hogy a magyar játékos a középpálya több részén is szerepelt a Chelsea ellen.

Quick feet from Szobo 👣⚡ pic.twitter.com/9lnzW5DRmi — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2023

A 2001-ben Aranylabdával díjazott Michael Owen szerint a Chelsea ellen borzasztóan nehéz kezdeni az idényt, de a Liverpool-drukkerek elégedettek lehetnek, mert a nyári sztárigazolások remek teljesítménnyel debütáltak.

"Nehéz kezdés volt. Ne tévesszen meg senkit, hogy a Chelsea legutóbb csak a tizenkettedik helyen végzett a bajnokságban. Új menedzser, új izgalmak, de a Liverpool két új játékosa,

Szoboszlai és Mac Allister teljesítménye biztató volt" - mondta a korábbi angol válogatott klasszis, akinek kifejezetten tetszett a magyar középpályás okos passza, amelyet követően remek támadást indított, majd vezetést szerzett Jürgen Klopp együttese.

Nem kellett sokáig várni Szoboszlai Dominik első liverpooli góljára sem. Az angol labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool 3-0-ra legyőzte az Aston Villát az Anfielden. A találkozón ezúttal is remekelt a magyar válogatott csapatkapitánya, aki

harmadik percben egy bombagóllal megszerezte első liverpooli találatát, ami azt jelenti, hogy 11 év elteltével született újra magyar gól a Premier League-ben.

Trent Alexander-Arnold jobb oldali szöglete mindenki feje előtt elment, a hosszú oldalon azonban Szoboszlai Dominik érkezett a lecsorgó labdára, és a rosszabbik lábával 16 méterről a kapu bal oldalába bombázott.

Szoboszlai Dominik ezzel Gera Zoltán, Priskin Tamás és Buzsáky Ákos után a negyedik magyar lett, aki gólt lőtt a Premier League-ben.

A Premier League-ben közel 11 év telt el a legutóbbi magyar gól óta. Szoboszlai gólja előtt legutóbb Gera Zoltán volt eredményes az angol bajnokságban. Gera 2012. december 22-én a West Bromwich játékosaként talált be egy Norwich ellen 2-1-re megnyert bajnokin.

Szoboszlai Dominik gólja a 900. Liverpool találat volt a Jürgen Klopp érában.

"Nagyon jó érzés itthon nyerni a saját szurkolóink előtt, örülök az első gólomnak is, remélem, hogy érkezik a többi is. Legutóbb, a Newcastle ellen nem kezdtünk jól, most viszont igen, és arra is törekedtünk, hogy tizenegyen fejezzük be a meccset" - mondta a meccs után a BBC-nek Szoboszlai Dominik.

Nem is maradt el az elismerés, a szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik lett augusztus legjobb játékosa az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpoolnál.

Ahogy Szoboszlai remélte, jöttek is a további gólok. Az angol Ligakupában a legjobb tizenhatba kerülésért a Liverpool a Leicester Cityt fogadta az Anfield Roadon. Szoboszlai Dominik a 65. percben állt be, majd öt perccel később félelmetes erejű bombagólt zúdított a léc alá. A Liverpool végül 3-1-re nyert a Leicester City ellen.

WHAT A GOAL FROM DOMINIK SZOBOSZLAI!!!! pic.twitter.com/H0qVNl9q6n — Samuel (@SamueILFC) September 27, 2023

Nem hivatalosan egyébként 107 km/h-s volt a "rakéta" - derült ki Áder András elemzéséből.

Az angol labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool 2-0-ra nyert a Sheffield United otthonában, ráadásul a találkozó hajrájában a magyar válogatott csapatkapitánya is gyönyörű gólt lőtt.

Szoboszlai Dominik ezzel a 12. meccsét játszotta végig a Premier League idei szezonjában, megszerezte második gólját a bajnokságban.

A labdarúgó angol Ligakupa negyeddöntőjében Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool a Konferencia-ligában címvédő West Ham Unitedet fogadta az Anfield Roadon. Jürgen Klopp együttese a magyar válogatott csapatkapitányának góljával szerezte meg a vezetést az első félidő közepén.

A magyar válogatott csapatkapitánya többször is próbálkozott távolról, majd a 28. percben egy labdaszerzést követően nagyjából 23 méterről bombázott a jobb alsó sarokba, Alphonse Aréolának esélye sem volt elérni. A Liverpool végül 5-1-re ütötte ki a West Ham Unitedet.

Ezt köetően január elején megsérült Szoboszlai Dominik, így több meccset ki kellett hagynia. Január végén a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool 5-2-re legyőzte a másodosztályú Norwich City csapatát az FA-kupában, ezzel Jürgen Klopp együttese bejutott a nyolcaddöntőbe. A találkozó 55. percben csereként lépett pályára Szoboszlai Dominik, aki a január 1-én elszenvedett combsérülését követően 27 nap után játszott ismét tétmeccset a Mersey-parti csapatban, nem sokkal a beállását követően kiosztott egy gólpasszt is.

A Premier League 22. fordulójában a Liverpool az Anfield Roadon fogadta a Chelsea-t. A hazaiak 4-1-re győztek, harmadik góljukat pedig Szoboszlai Dominik szerezte, a magyar válogatott középpályás nagyszerű fejessel talált a kapuba.

A meccs 65. percében Conor Bradley futott el remekül a jobb oldalon, középre ívelte a labdát, ahol a nagyszerű ütemben érkező Szoboszlai Dominik a védőjét megelőzve fantasztikusan fejelt a kapuba. A magyar válogatott csapatkapitánya az 5. gólját szerezte tétmeccsen az angol sztárcsapatban.

Ezt követően sajnos jött az újabb rossz hír, megint megsérült a magyar válogatott csapatkapitánya. Jürgen Klopp Sky Sportsnak tett bejelentését arról, hogy Szoboszlai ismét megsérült.

"Dom nagyjából ugyanazon a területen érzett [fájdalmat], ahol korábban megsérült" – mondta Jürgen Klopp. – Eleinte jól érezte magát, de szólt, hogy megérezte, úgyhogy megnéztük, és nem láttunk esélyt arra, hogy részt vegyen a meccsen, mert nem vállalhatunk semmilyen kockázatot. Meg kell várnunk a további vizsgálatokat, de egyértelmű volt, hogy ma nem szerepelhet. Nagyjából ennyit tudok mondani."

A Liverpool így nélküle, hosszabbítás után, Virgil van Dijk 118. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte a Chelsea-t az angol Ligakupa döntőjében. Szoboszlai Dominik ugyan sérülés miatt nem játszhatott, de az ünneplésből alaposan kivette a részét.

Darwin Núñez really is something else 😭



Isn’t he supposed to be injured. pic.twitter.com/f2wdKYgAIY — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) February 25, 2024

Az angol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató, listavezető Liverpool az uruguayi Darwin Núnez 99. perces fejesgóljával 1-0-ra legyőzte a Nottingham Forest csapatát a City Groundon. A találkozón a magyar válogatott csapatkapitányát a 76. percben cserélte be a Jürgen Klopp, ezzel Szoboszlai egy hónap után tért vissza a Liverpool együttesébe.

Nem sokat kellett várnia az újabb Szoboszlai-gólra. Az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a sorozat nagy esélyese, a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool 5-1-re győzött a cseh Sparta Praha otthonában.

A találkozón a magyar válogatott kapitánya az 51. percben állt be csereként, a 94. percben pedig egy gyönyörű góllal vette ki a részét a sikerből.

A magyar középpályás kapott egy átadást, majd balról elkezdett befelé cselezni, végül 16 méterről gyönyörű gólt lőtt (1-5). Vindahl ugyan hozzá tudott érni a labdához, de a hárításra nem volt esélye.

A Liverpool tehár 5-1-es előnyből várta a Sparta Praha elleni visszavágót az Európa-liga nyolcaddöntőjében, és egy nagyon sima második meccsen, Szoboszlai Dominik góljának és gólpasszának is köszönhetően 6-1-re nyert és 11-2-es összesítéssel jutott a legjobb nyolc csapat közé.

Szoboszlai Domink eddig összesen 33 meccsen lépett pályára a Liverpoolban, hét gólja mellett öt gólpasszt adott és már elhódította a Ligakupát. Bár Jürgen Klopp csapata a Manchester United ellen kiesett az FA-kupából, a Premier League-t és az Európa-ligát még behúzhatja idén.

Több dalt is írtak a "főnök" Szoboszlairól a szurkolók

Már a hivatalos bejelentés előtt nagyon várták a Mersey-parti csapat szurkolói a magyar válogatott csapatkapitányának érkezését, és dalban kérték, hogy minél előbb írja alá a szerződését.

A The Ragamuffins nevű együttes Harry Styles Watermelon Sugar című számának egy részletét költötte át úgy, hogy az passzoljon Szoboszlai Dominikhoz: "Jürgen said, sign for me, you'll be perfect for Liverpool FC. Dominik Szoboszlai, Dominik Szoboszlai. Singing Szoboszlai, Signing Szoboszlai."

Szabad fordításban: "Jürgen mondta, írj alá, tökéletes vagy a Liverpool FC-nek. Írj alá Szoboszlai, írj alá Szoboszlai."

Bit of a muck about during our soundcheck this evening....#DominikSzoboszlai #LFC pic.twitter.com/TOVfxf6gXl — The Ragamuffins (@TheRagamuffins) June 30, 2023

Itthon is született dal Szoboszlairól, a magyar milyenferi nevű zenekar jóvoltából. Az angol bajnokságban szereplő Liverpool középpályásáról leginkább azt találgatják a szűk háromperces műben, hogy mivel töltheti az idejét, amikor nem focizik. A dalban szereplő tippek között szerepel a postai sorbanállás, a vásárlás, a viráglocsolás, a mozizás és a videójátékozás is.

Szoboszlai Leicester elleni Ligakupa-meccsen lőtt bombagólja után az egyik Liverpool szurkoló egy fülbemászó dalt írt a középpályásról, amelyet Don McLean American Pie című slágere ihletett.

"Szóval, az én, én Szoboszlai Dominikom, Magyarországról jött, és vele a Vörösök ismét k*rvára szárnyalni fognak. Mint a régi szép időkben, amikor Bill Shankly még élt, énekeljük azt, hogy ő az én Szoboszlai Dominikom, ő az én Szoboszlai Dominikom".

It’s this or nothing. Your welcome 😎😎 yew needed a tune for him, we’ve now got one. pic.twitter.com/0gMFt4oyho — Jack Gillbanks (@jack_gilly) September 28, 2023

Whitney Houston egyik legnagyobb slágerének, az I Wanna Dance With Somebody című zeneszámnak a dalszövegét is átköltötték a szurkolók.

Ohhhh I wanna dance with Szoboszlai 🎵 @domiszoboszlai pic.twitter.com/mCyX0ov6UU — Lottie NORMAN (@LottieNORMAN17) September 4, 2023

És ha ez még mindig nem lenne elég, íme, egy kocsmai dal. A szerzemény röviden arról szól, hogy Szoboszlaival szárnyal a Liverpool, s a játék a Bill Shankly-korszakot idézi. Shankly 1959 és 74 között irányította a Poolt, a csapat pedig aranykorszakát élte.

A drukkerek nemcsak zenékkel mutatták ki, mennyire szeretik a magyar játékost, akit egy saját készítésű zászlóval is megleptek már korábban: "Szo-BOSS-Zlai", azaz egy kis szójátékkal "főnök" lett a magyar klasszisból.



A bulvársajtó is felfigyelt Szoboszlai Dominikre

Nem sokkal az átigazolása után a sajtó máris elkezdett foglalkozni Szoboszlai Dominik akkori barátnőjével, a csoda szép Gécsek Fannival.

Szoboszlai Liverpoolba való igazolása után a Daily Mail máris szentelt egy cikket a focista gyönyörű barátnőjének, a 21 éves Gécsek Fanninak, akit korábban rendkívül tehetséges teniszezőnek tartottak.

A lap kiemelte, hogy a budapesti lány a közösségi oldalán korábban rendszeresen osztott meg tartalmakat a teniszmeccsiről, de úgy tűnik, hogy pihenteti a teniszkarrierjét, és inkább a modellkedésre és az influencerkedésre koncentrál. Az akkor 21 éves Gécsek Fanni azonban nem csak egy gyönyörű, hanem keményen tanult budapesti Nemzetközi Üzleti Főiskolán.

Vajon mi a helyzet most Szoboszlai Dominikkel és Gécsek Fannival?

Fotó: fannigecsek@instagram

Tavaly szeptemberben már azon csámcsogott a bulvársajtó, hogy szakított a magyar álompár, ugyanis eltűntek az Instagramról Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni közös képei.

Akkor Esterházy Mátyás, a játékos menedzsere így reagált a hírekre:

„Dominik magánélete eddig sem volt a kirakatban, ezután sem lesz. Fannival teljes békében úgy döntöttek, hogy különválnak. A jövőben nem kívánjuk ezt a médiában tovább kommentálni, kérem ennek tiszteletben tartását."

Sokan úgy gondolták, hogy ez a távkapcsolat okozta a szakítást, másokban pedig az vetődött fel, hogy esetleg egy harmadik fél miatt ért véget Gécsek és Szoboszlai kapcsolata. Az Európa-bajnok kalapácsvető, Gécsek Tibor lányát a dán sztárteniszezővel, Holger Runéval is kapcsolatba hozták, akivel kölcsönösen kedvelgették egymás fotóit.

Lénárt Évi jósnő azonban megtalálta a választ a tarot kártyájában, és el is árulta a választ a Ripostnak.

Nem kérdés, hogy Dominik és Fanni között még mindig van érzelem... Ez a szakítás a karrierjük miatt történt, és mert nem tudtak elég időt egymásra fordítani.

Viszont azt biztosra mondhatom, hogy ez a szakítás nem végleges... – kezdte a jósnő, aki azt is meg tudta mondani, mennyi ideig kell nélkülöznünk a magyar sportvilág álompárját. – Öt év múlva újra együtt lesznek, akkor pedig már minőségi időt is tudnak majd egymással tölteni. Persze addig sem lesznek egyedül, lesznek próbálkozások mind a két fél részéről. A szívük mélyén azonban nagyon szerelmesek egymásba."

Ha hinni lehet a jósnő szavainak, akkor tehát a következő időszak egymás nélkül telik el, de miután mindketten elérnek nagy sikereket a karrierjükben, néhány év múlva ismét összeállhat a Gécsek-Szoboszlai álompáros. Ez, persze, csak az ezotéria. A szerelmespár kapcsolata egybehangzó vélemények szerint a nagy távolság miatt szakadt meg. Azóta már felröppentek olyan hírek is, hogy a mai napig együtt vannak, csak nem akarják a nyilvánnoság előtt élni az életüket.

A leghírek szerint egyébként Gécsek Fanni után ismét egy szőke hajú szépség rabolhatta el Szoboszlai Dominik szívét, legalábbis a rajongói erre gyanakodnak.

A napokban egy ugyancsak szőke hölgy neve is felmerült Szoboszlaival kapcsolatban, ugyanis a Liverpool sztárja elkezdte követni őt az Instagramon. Ebben persze semmi nincs még, ám Dominik a szakítása óta nem érdeklődött a közösségi oldalán más lányok iránt, csupán azokat követte, akiket mindketten ismertek Fannival. Éppen ezért lepődtek meg a rajongók, hogy most egy székesfehérvári hölgy is ott van a listán.

A közös kapcsolat már megvan, hiszen Dominik is fehérvári születésű, így jóllehet, hogy régóta ismerik egymást. Sőt, egy szemfülesebb Redditező még komolyabb szintre emelte a dolgot, ugyanis a szóban forgó, lánynál kiszúrt egy képet, ami szerinte a sportoló kocsijában készülhetett, tekintve a piros kárpitozást. Na meg egy óriási csokor vörös rózsa is a fotón díszelgett.

Egyébként is igazi őrület, amit Angliában a bulvársajtó a Premier League legnagyobb sztárjaival művel.

Nyomonkövetések, telefonlehallgatások, csupa olyan dolog, amiben addig nem volt része egy magyar focistának.

Azzal, hogy Szoboszlai Dominik a világsztárok közé emelkedett, a 22 éves játékos is ízlelítőt kapott mindebből. Nem véletlen, hogy már a szerződés aláírása után egy titkos helyszínen lévő hotelbe vitték a magyart játékost.

Szoboszlai Dominik a pályán kívül is fontos tagja a Liverpoolnak

Több olyan pillanat volt Szoboszlai eddigi liverpool hónapjaiban, amelyből kiderül, nagyon jól érzi magát a klubnál és a csapattársai is befogadták.

Joel Matip, a Liverpool kameruni védője tavaly a 32. születésnapját, csapattársai pedig felköszöntötték edzés közben. Különösen nagy sikert aratott Szoboszlai Dominik előadása, aki magyarul énekelte el a kameruni focistának a "boldog szülinapot" kezdetű dalt.

Check out Szobo's rendition of Happy Birthday for Matip 🫶 Sound on 🔊



Head to YouTube to watch Inside Training in full 👇 — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2023

Ibrahima Konaté és Diogo Jota segítségével tudták meg a csapattársak - többek között Szoboszlai Dominik is -, hogy milyen értékelést kaptak az EA Sports FC 24-ben.

Négy Liverpool-játékos kipróbálta a legnépszerűbb online focis játék legújabb kiadását, az EA FC 24-et, és a Szoboszlai - Mac Allister páros verhetetlennek bizonyult.

Az egyik csapatot Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister alkotta, a másikat Darvin Núnez és Ryan Gravenberch. Miközben játszottak, kérdésekre kellett válaszolniuk, és bizony büntetést kaptak, ha rosszul feleltek.

Olyan kérdéseket kaptak, minthogy kinek vannak a legjobb védőszámai a Liverpoolban, vagy hogy kinek a fizikai mutató a legkiemelkedőbbek.

Az egyik rossz válasz után Darwin Nuneznek kapuskesztyűbe kellett játszani egy kapott gólig, majd később Gravenberch-nek meg kellett fordítani a kontrollert, és úgy kellett játszania.

A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk és középpályása, Curtis Jones nem mindennapi ajándékokkal lepte meg csapattársait: saját arcképükkel és nevükkel ellátott tárgyakat osztottak szét közöttük, bukkant rá a hírre a Ripost, hozzátéve, hogy a Liverpooltól alig tíz kilométernyire fekvő Kirkbyben lévő AXA edzőközpontban már a karácsonyfát is feldíszítették.

Szoboszlai Dominik egy Jones arcképével ellátott bögre mellett egy piros köntöst is kapott, és úgy flangált benne, mintha ő lenne a Télapó.

A magyar válogatott futballista hamar fel is avatta bögréjét, Jonesnak pedig viccesen azt mondta, hogy a benne lévő ital lehetne egy kicsit édesebb.

A Liverpool játékosai a pályán kívül is megállják a helyüket. Tökéletes példa erre, ahogy Szoboszlai Dominik és két csapattársa fánkot árul a gyanútlan vásárlóknak. Ezekből a pillanatokból is látszik, mennyire együtt van a csapat.

Just had Konate, Szoboszlai and Gravenberch trying to convince me to pick a donut with their number on at The Bagelry in town 😂😂😂 Unreal 🍩 pic.twitter.com/nL2qqMYc1b — Joshua Wilkins (@Wilkins33) November 28, 2023

Mi lehet Jürgen Klopp távozása után Szoboszlai Dominikkel?

Annyi biztos, hogy a Szoboszlai Dominik Liverpoolban marad, Jürgen Klopp távozása ellenére sincs oka a váltásra. A magyar válogatott csapatkapitánya a vártnál is könnyebben illeszkedett be az új klubjába, Szoboszlai liverpooli góljai pedig talán még a riválisok számára is élményszámba mennek. Ennek ellenére nincs könnyű helyzetben a középpályás, ugyanis Jürgen Klopp vitte az Anfield Road-ra, bízik is benne, az első perctől a lehető legtöbb játéklehetőséget megkapja, ha nem sérült.

Jürgen Kloppnak nagy szüksége van Szoboszlaira a bajnoki hajrában

Fotó: AFP

"Jürgen Klopp olyan karakter, akit pokoli nehéz lesz pótolni. A személyes benyomásaim is élénken élnek bennem,

illetve vannak olyan liverpooli stábtagok, akikkel a mai napig rendszeresen tartom a kapcsolatot. Tudom, mennyire meghatározó karakter az öltözőben, a kispadon. Ami biztos, igyekeznek visszacsábítani a volt sportigazgatót, Michael Edwardsot. Ha rendeződik a háttér, úgy vélem, vonzó annyira a klub által képviselt brand, hogy jó eséllyel tudnak jól váltani, és kiválasztani a megfelelő szakembert. Biztosan nem lesz egyszerű pótolni Kloppot, de azért azt se feledjük, hogy sokan vannak, akik szívesen dolgoznának Liverpoolban. Xabi Alonso például alkalmas jelöltnek tűnhet. A stílusa talán nem hasonlít Kloppéra, de mivel eléggé egyértelműen bizonyítja, hogy kiváló szakemberről van szó, a szezonban még nem kapott ki, és a klub korábbi játékosa, a szurkolók is elfogadnák, türelmet is kapna" - árulta el Liverpool korábbi játékosa, Bogdán Ádám a Mandinernek.

Szoboszlai Dominiknek - ahogy a többi liverpooli játékosnak is - új lapot osztanak a nyártól. A középpályás játékát elnézve azonban hiba lenne attól félni, hogy Jürgen Klopp távozása után esetleg a kispadra szorul.

Bogdán Ádám is úgy látja, hogy rendkívül tudatosan menedzselték a karrierjét, példával szolgálhat mások előtt is. A Liverpoolnál nem véletlenül fizettek ki érte 70 millió eurót, elképesztő melót tett a karrierjébe. Innentől kezdve pedig nehéz lenne elképzelni, hogy az új menedzsernél esetleg nem tudná ugyanazt a teljesítményt hozni, amely miatt azonnal megszerették a Liverpool szurkolói.

Szoboszlai Dominik sikere világraszóló

Fotó: MTI/

Az ő szempontjából nem biztos, hogy előnyös lesz a nyári váltás. Egyértelműen Jürgen Klopp vitte a klubhoz, és ennek megfelelően sok játéklehetőséget is kap tőle. Tartom a Dominikot olyan jó játékosnak, hogy meggyőzze a következő edzőt is.

Kicsit aggódtam amiatt, amikor Liverpoolba került, hogy a mással nehezen összehasonlítható angol ritmust fel tudja-e venni. Viszont annyira jól beleállt ebbe az egészbe, gyakorlatilag ő futja majdnem a legtöbbet. Azt mondom: kihagyhatatlan a csapatból! Főleg, ha még mellé tesz olyan parádés dolgokat, mint a góljai, gólpasszai, szerelései. Kikezdhetetlen!" – nyilatkozta Szoboszlaival kapcsolatba Kozma István.

Hogy ki lehet Jürgen Kloo utódja? A fő esélyesnek természetesen továbbra is a Bayer Leverkusen jelenlegi edzőjét, Xabi Alonsót tartják, de többek között Roberto de Zerbi, Ruben Amorim, Michel, Marco Silva, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Unai Emery és Pep Lijnders is könnyen az Anfield Roadra költözhet a nyáron. A lehetséges jelöltekről korábban részletesen is írtunk, azt a cikket IDE kattintva olvashatják el.

Szoboszlai Dominik hogyan zárja a szezont?

Egyelőre azonban ez még a jövő, addig Szoboszlai Dominikre és a Liverpoolra is hatalmas feladatok várnak a folytatásban. A magyar válogatott csapatkapitánya az eddigi teljesítményével is a legnagyobb sztárok közé került, és ha így folytatja, akkor a határ a csillagos ég.

Főleg, ha a jövőben is gólokkal, gólpaszokkal segíti a Liverpoolt, amelynek a Ligakupa-siker mellett esélye van, hogy elhódítsa a Premier League és az Európa-liga trófeáját is. Az biztos, hogy három kupával kezdeni az első angliai szezonját több lenne, mit álomszerű.

Szoboszlai teljesítményét elnézve ehhez annyi kell, hogy a jövőben elkerüljék a sérülések.

