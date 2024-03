A második félidő elején nagyon nyomott a Debrecen, de az 57. percben Vajda újabb nagy lehetőséget rontott el, illetve Piscitelli is magabiztosan védett továbbra is.

A 64. percben pedig jött az igazi hidegzihany a hazai szurkolók számára: a csereként beálló Bőle Lukács 18 méterről lőtt hatalmas gólt a jobb sarokba (0-1).

A gól követően - ekkor már Dzsudzsák és Bárány is pályán volt - is maradt támadásban a Mezőkövesd, Drazsics rontott el egy jó helyzetet, a hazai szurkolók pedig már az elégedetlenségüket fejezték ki a lelátón. A folytatásban azonban a Mezőkövesd szorult be, a Loki mindent megtett az egyenlítésért.