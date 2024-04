Majd később kiderül, igazam van-e, de szerintem Dejan Sztankovics a titka. Ő egy tipikus szerb, nem hagyja, hogy félgőzzel menjenek a dolgok, mindig a maximumot akarja. Kezd egyre jobban formálódni ez a csapat vele.

Szeret is itt lenni, hiszen ez egy nagy család, nekünk is jó érzés, hogy itt dolgozik. Mondtam is neki, hogy a fia betegsége miatt ne siessen vissza, segítünk addig a munkában, amíg visszatér" - tette hozzá a Ferencváros elnöke.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.