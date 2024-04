Varga Barnabást nem lesz könnyű megtartania a Fradinak

Fotó: Polyák Attila - Origo

Nem Varga Barnabás az egyetlen, akiért nagy pénzt fizethetnek a nyáron a Fradinak. Sajtóhírek szerint a brazil Marquinhos, az izraeli válogatott Mohamed Abu Fani, és a tunéziai válogatott Mohamed Ben Romdan iránt is van bőven érdeklődés.

Izraeli sajtó szerint a Lionel Messit is foglalkoztató Inter Miami gondolkodik a Ferencvárost erősítő Mohammed Abu Fani leigazolásán. A középpályás iránt egyébként nem először mutatnak érdeklődést az Egyesült Államokból.

Az izraeli Sport5TV-nek beszélt a játékos édesapja korábban arról, hogy ugyan még hivatalos ajánlattétel nem történt, de komoly az Inter Miami érdeklődése.

"Tudom, hogy érdeklődik az Inter Miami, de nincs egyelőre nem történt hivatalos ajánlat. Ahogy én értesültem, négymillió lenne a nyáron a fiam ára, de most csak nyolc-tíz millió euró közt engednék el" - mondta még márciusban Sami Abu Fani. Hozzátette, a Ferencváros nagyon jó csapat a fiának, erős, sok kiváló légióssal, Messivel játszani pedig nyilván álomszerű lenne.

A brazil Marquinhost - aki a közösségi oldalán árulta el nemrég, hogy szívesen lenne a magyar válogatott játékosa - a hétszeres mexikói bajnok Unam Pumas szemelt ki a hírek szerint. A Ferencváros a télen még nem engedte el az egyik legfontosabb játékosát, de nyáron már érkezhet olyan összeg érte, amelyen elgondolkozhat a Fradi.

Nem lenne annyira meglepő ez az átigazolás, mivel a Fradi Fernando Gorriarán 2019 nyarán a mexikói Santos Lagunába adta el, ahonnan az ugyancsak mexikói Tigreshez igazolt 2023-ban több mint tízmillió euróért.

A 38-szoros tunéziai válogatott Mohamed Ben Romdan iránt az az egyiptomi Al-Ahli érdeklődik. Bár az is igaz, hogy a Mosaïque FM-nek adott nyilatkozatában cáfolta a játékos a több egyiptomi lap által közölt információkat arról, miszerint a nyáron négy évre aláír az egyiptomi együtteshez. Ben Romdan egyben azt megerősítette, hogy 2026 júniusáig kötött szerződést az FTC-vel, így talán az ő távozására van a legkisebb esély az imént felsorolt játékosok közül.

Kérdéses a jövőjük: több játékosnak lejár nyáron a szerződése

A Ferencváros többnyire titokban kezeli, hogy mely játékossal mennyi időre ír alá, így azt sem könnyű kitalálni, kik azok, akiknek lejár a szerződésük.

Az átigazolásokkal foglalkozó Transfermarkt adatai szerint az első csapat keretéből a nyáron lejár a szerződése Muhamed Besicnek, Samy Mmaeénak és Henry Wingónak is.

A marokkói válogatott Samy Mmaee kapcsán a Nemzeti Sport úgy értesült, a szerződése meghosszabbítását célzó tárgyalások már az ősszel elakadtak és nem is folytatódtak. A védő márciusban, a DVSC elleni kupameccsen megsérült, több hónapig is tarthat a felépülése, így valószínű, hogy többet nem szerepel a Ferencvárosban. A lap szerint a TM a lejáró szerződésű játékosok közé sorolja Kristoffer Zachariassent és Varga Ádámot is, de ezekben az esetekben nem helytállóak a portál információi, ugyanis a szerződésében szerepeltek bizonyos opciók, amelyek miatt már korábban meghosszabbodtak a megállapodások.

Henry Wingo és Muhamed Besic távozása sem lenne meglepő. Az amerikai szélső védő legutóbb márciusban lépett pályára, az elmúlt öt meccsből kétszer a padon ült, háromszor a keretben sem volt. A Csakfoci szerint Wingo nyártól jó eséllyel az MLS-ben szereplő Austin FC-ben folytathatja pályafutását. A bosnyák közönségkedvenc helyzete még ennél is rosszabb, a 31 éves játékos bajnokin legutóbb februárban, a Debrecen ellen lépett pályára nyolc perc erejéig.

Azt már januárban lehetett tudni, hogy Tokmac Nguen, Anderson Esiti és Owusu Kwabena játékára a jövőben nem számítanak a Ferencvárosnál. Az említett játékosok közül eddig egyedül Tokmac Nguenen sikerült túladnia a Fradinak, aki a a svéd Djurgarden együtteséhez igazolt. Nem tűnik valószínűnek, hogy bármelyik játékos számára lenne visszaút a felnőtt csapatba, így az eladásukra megoldást kell találnia a klubnak. Bár hivatalosan nem jelezte a Fradi, ide lehet sorolni a bosnyák Amer Gojakot is, akivel tavasszal ugyancsak nem számolt a szakmai stáb.

Alekszandar Pesics nem akar távozni a Fraditól

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

És akkor még nem is említettük a szerb Alekszandar Pesics helyzetét, akit fegyelmi vétség miatt tett ki határozatlan időre a csapatból a Ferencváros, és már több mint egy hónapja nem volt a zöld-fehér együttes keretében.

„Mindig a Ferencváros érdekei a legfontosabbak, azokat egyetlen játékos személyes érdekei sem írhatják felül” – fogalmazott akkor a Fradi az esettel kapcsolatban. A sajtóhírek arról szóltak, hogy a 31 éves támadónak Dibusz Dénes csapatkapitánnyal volt vitája, ráadásul korábban is adódtak vele magatartásbeli problémák.

Vele kapcsolatban a legfrissebb hír, hogy ennek ellenére nem akar távozni, jól érzi magát a Fradinál.

"Számomra nagyon megfelelő csapat a Ferencváros. Jelenleg is büntetés alatt vagyok, de nem a Dibusz Dénessel történt konfliktus miatt. Ez egyáltalán nem volt igaz, így sokan sejthetik csak, mi történt.

Még két év van hátra a szerződésemből, nem tervezem elhagyni a klubot. Beilleszkedtem és a csapattársaimmal is megtalálom a hangot. A családommal élvezzük itt az életet, nagyon jól érzem magam Budapesten"

- mondta Pesics.

Alekszandar Pesicset tavaly nyáron igazolta le a Ferencváros a szerb Crvena zvezdától, azóta 29 találkozón 12 gólt szerzett, ráadásul hat gólpasszt is kiosztott.

Ami a biztos távozót illeti, meg kell említeni Lisztes Krisztián nevét. A fiatal magyar támadó ugyanis 2024 nyarán csatlakozik a 2022-es Európa-liga-győztes Eintracht Frankfurthoz - 2023-ban szerződött a német csapathoz -, csak a jelenleg is zajló idényre maradt a magyar bajnok Ferencváros kötelékében.

Egy biztos érkezője már van a Fradinak, de több név is felmerült a sajtóban

A Ferencváros még februárban jelentette be, hogy leigazolta a Puskás Akadémiától az U21-es magyar válogatott támadót, Gruber Zsombort, aki viszont télen még nem csatlakozott a címvédőhoz, hanem Zalaegerszegre került kölcsönbe. A 19 éves utánpótlás-válogatott támadó jól kezdett a ZTE-ben, három gólt is szerzett az első négy mérkőzésén, de részleges bokaszalag-szakadást szenvedett a március 17-én a Debrecen elleni bajnokin, így vissza is tért a kezelésre a Fradihoz. Nyáron viszont már a Fradi segítségére lehet majd.

Ami a további lehetséges érkezőket illeti, egyelőre csak pletykákat hallani. Az nso információja szerint

az FTC megfigyelői figyelemmel követik a Torino kölcsönjátékosaként Kecskeméten szereplő, tavasszal a válogatott keretében is szerepelt, 22 éves Horváth Krisztofer - őt az Újpest is kiszemelte - és a ciprusi Anorthosziszban futballozó, angolai válogatott szélső, Chico Banza teljesítményét.

Az Azerisport és Fuad Alakbarov sportújságíró arról számolt be, hogy a Fradi újabb ajánlatot tett a Karabah 26 éves brazil védekező középpályásáért, Julio Romaóért, aki már korábban is meg akart szerezni. Az ulloi129.hu viszont úgy tudja, hogy a klub nem tett ajánlatot a játékosért.

Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója már most keményen dolgozik a nyári keret kialakításán

Fotó: fradi.hu

"Folyamatosan dolgozunk a kereten, viszont nagy öröm, hogy elértük, ismét úgy mehetünk bele a nyárba, hogy a keretünk nagy részének van szerződése.

Azok a labdarúgók, akik a tavasszal szinte végig játszottak, a következő szezonban is nálunk lesznek. Célunk, hogy próbáljuk tovább erősíteni a csapatot, jelenleg is intenzíven dolgozunk"

- mondta Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója a Magyar Nemzetnek. A Sportrádiónak adott interjújában hozzátette, lehetőség szerint úgy szeretnének erősíteni, hogy az érkező játékosok már a felkészülés kezdetétől velük legyenek. Ez lenne az ideális forgatókönyv, csak hát a nyár mindig komplikált, rövid idő jut a felkészülésre – az Eb miatt ez az időszak most még rövidebb lesz.

A foci-Eb is megnehezítheti az FTC helyzetét

Ha már szóba került az Európa-bajnokság, több Fradi-játékos is érdekelt lehet a kontinensviadalon, amely nagyban befolyásolhatja a BL-felkészülést, illetve akár egy kiugró teljesítmény után újabb játékosokat is veszíthet az Fradi. Varga Barnabás kapcsán már hosszabban írtunk erről fentebb, de Dibusz Dénesnek és Botka Endrének is jó esélye van arra, hogy válogatott meghívót kapjon Marco Rossitól.

Dibusz Dénes tíz éve, 2014 februárjában játszotta első tétmérkőzését a Ferencvárosban, így mondani sem kell, mekkora veszteség lenne a távozása. Arról nem is beszélve, hogy a 33 éves kapusnak egy jó Eb-szereplés után talán az utolsó lehetősége lenne egy jó külföldi szerződés kiharcolása. Hasonló a helyzet Botka Endrével is, aki azért az utóbbi időben kevesebb játéklehetőséghez jutott a Fradinál, emiatt volt, hogy ki is maradt a nemzeti csapatból.

Ha nem is távoznak az említett játékosok, hosszú hetekig mindenképpen kiesnek majd a felkészülésből. A Ferencvárosnak annyi "szerencséje" lehet - azért idézőjelben, mert magának harcolta ezt ki a Fradi -, hogy nagy valószínűséggel a Ferencváros a Bajnokok Ligája-selejtező második körében csatlakozik csak a mezőnyhöz, így akkor az ulloi129 beszámolója szerint két héttel később indulna az FTC szezonja: míg az első forduló július 9-10-én kezdődik, a második 23-24-én – nem mellesleg egy minden bizonnyal „egzotikus” túra is kimaradhatna így. A magyar válogatott utolsó Eb-s csoportmeccsét június 23-án játssza, a nyolcaddöntőt legkésőbb július 2-án, a negyeddöntőt 6-án játszanánk, így Dibuszéknak is lenne pihenésre ideje.

Új időszámítás: komoly világcég érkezhet a Fradihoz

A Fradival kapcsolatban az elmúlt napok legnagyobb és legfontosabb híre az volt, hogy a klub tárgyalásokat folytat egy multinacionális nagyvállalattal, amely a jövőben jelentős összeggel támogathatja a magyar klubot szponzorációs megállapodás keretében.

A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy

a Fradi közel egy éve szponzorációs egyeztetéseket folytat egy több iparágban érdekelt világvállalattal. Olyannal, amely az idei szezonban egy Bajnokok Ligájában szereplő csapatot, illetve korábban topligás klubot is támogatott.

A lap szerint, egy hosszú távú, nagy összegű szponzorációs együttműködésről egyeztetnek a felek. Kiemelik, hogy olyan cégcsoportról van szó, amely korábban még nem vállalt szerepet a magyar labdarúgásban, de az egész világon közismert.

A tárgyalások állítólag annyira előrehaladottak, hogy már elkészült a szerződéstervezet is, így van rá esély, hogy a következő hetekben hivatalos megállapodás is születik a felek között. Amíg azonban nem írják alá a szerződést, egyik fél sem kívánja kommentálni a hírt. Mindenesetre a hírek szerint amennyiben összejön a megállapodás, akkor a Fradi nemzetközi szinten is újabb szintet léphet majd, ami a magyar futball számára is gyümölcsöző lehet a jövőre nézve.

