Hiába cserélt a szünetben kettőt is - Csoboth és Tajti is beállt - a második félidő elején is a Kivárda játszott jobban. Az 54. percben ennek meg is lett az eredménye,

Makowski lőtt távolról elképesztően nagy gólt, így már 4-1 volt az állás.

Nem sokkal később Mörschel szépíthetett volna egy szöglet után, de a bíró nem adta meg a találatot, mert kikanyarodott a labda már a beadásnál.