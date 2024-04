Lewandowski félelmetesen jól kezdett a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, hiszen az első évében minden sorozatot figyelembe véve 26 gólt lőtt, és összesen 33 találatban volt benne, valamint megnyerte a bajnokságot is a Barcelonával. Az idei szezonban – ahogy a katalán sztárcsapaté is – azonban visszaesett a teljesítménye, 20 gól és kilenc gólpassz a mérlege eddig 43 mérkőzésen. Annak fényében, hogy már 35 éves a lengyel válogatott támadó, ez egészen elképesztő, azonban meg sem közelíti a karriercsúcsát, amikor a 2019/20-as idényben 55 gólt szerzett, megnyerte a Bundesligát, a Német Kupát és a Bajnokok Ligáját is. Ennek ellenére Lewandowski maradni akar Barcelonában, és legalább még egy évig a legmagasabb szinten szeretne futballozni.

Lewandowski utólag kaphatja meg az Aranylabdát

Kép: AFP

"2020-ban és 2021-ben voltam pályafutásom csúcsán. Egy barátom nemrég küldött statisztikát: 85 meccsen 100 gólt szereztem" – mondta a lengyel válogatott csatár a Sport Bildnek adott interjújában.

Lewandowski akkoriban még a Bayern München játékosa volt, és hatalmas balszerencséjére 2020-ban a koronavírus-járvány miatt nem osztották ki abban a szezonban a rangos elismerést, 2021-ben pedig Lionel Messi kapta a díjat – ami rendkívül nagy port kavart, és aminek a kimenetelét jelenleg is vizsgálják Franciaországban.

Lewandowski elfogadná az ellopott Aranylabdát

A futball egyik legnagyobb "rablásának" tartják, hogy Lewandowski helyett Messi lett a győztes. A Le Monde francia lap az év elején arról számolt be, hogy a rendőrség vesztegetés vádjával nyomozást indított a PSG ellen a 2021-ben történtek miatt, ugyanis Pascal Ferré, a France Football magazin akkori főszerkesztője állítólag juttatásokat kapott a párizsi klubtól, hogy az argentin legyen a győztes. Francia sajtóhírek szerint jelenleg is téma, hogy Lewandowski visszamenőleg megkapja az Aranylabdát. A lengyel ezzel kapcsolatban elárulta, ha így döntenének, nem érezné megsértve magát, örömmel venni át a díjat.

Lewandowski 2021-ben ellentmondásos választás után maradt le az Aranylabdáról

Fotó: AFP

"Természetesen szerettem volna egy napon átvenni az Aranylabdát. Nem arról van szó, hogy dühös vagyok vagy csalódott, hogy ezt a díjat még nem kaptam meg. De az az érzésem, hogy a két év közül valamelyiken nekem kellett volna sorra kerülnöm. Láttam, hogy vannak pletykák arról, hogy a 2020-as díjat visszamenőleg nekem adják. Az az év kiemelkedő volt számomra, a legmagasabb szinten voltam, mindent megnyertünk.

Fogalmazzunk úgy, hogy ha most négy évvel később megkapnám az Aranylabdát, biztosan nem sértődnék meg – nagy megtiszteltetés lenne, és elfogadnám a díjat

– nyilatkozta a lengyel klasszis, aki a német lapnak arról is beszélt, hogy szerinte ki érdemelné meg idén az elismerést.

"Nehéz megmondani, mert még előttünk áll az Európa-bajnokság és a Bajnokok Ligája utolsó, sorsdöntő mérkőzései. Azonban jelenleg szerintem Kylian Mbappé és Jude Bellingham a világ legjobbja” – mondta Lewandowski.