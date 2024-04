A Manchester United kapta az idényben a legnagyobb pofont Európában, de talán a többieknek még rosszabb lehetett a közvetlen rivális bajnokságokba tartozó csapatok ellen kiesni

Leverkusen? Girona? Bologna? Brest? Aston Villa!

Párhuzam az öt topbajnokság idei kiírásában, hogy mindegyiküknek van egy meglepetéscsapata. A németeknél a Bayer Leverkusen továbbra is veretlen, és már be is biztosította története első bajnoki címét. A Girona tavaszra ugyan elfáradt, de így is jó esélye van a La Liga dobogójára, pláne a Bajnokok Ligája-indulásra. A Bologna magabiztosan őrzi a negyedik pozíciót a Serie A-ban, és ugyebár ott az ötödik hely is biztos BL-helyet jelent, ráadásul mögüle

a Roma, az Atalanta és a Fiorentina még a nemzetközi kupából is kiharcolhatja a jövő évi európai szereplést.

Franciaországban a Brest jelenleg nincsen jó formában, de így is a harmadik helyen áll a Ligue 1-ben, a BL-selejtezőt érő helyen álló Lille előtt. És ha már Lille, térjünk át a francia klubot a Konferencia-liga-negyeddöntőben búcsúztató Aston Villára.

Unai Emery újabb csodája, ezúttal az Aston Villa csapatával

A 1982-ben BEK-győztes, de a 2001-es Intertotó-kupa óta egyetlen trófeát sem nyerő birminghami klub 2019-ben még másodosztályú volt, utána pedig három éven át a kiesés ellen küzdött az élvonalban.

Az Aston Villa 2022 őszén a Premier League 16. helyén állt, amikor edzőt cserélt. A kispadra az akkor 50 éves spanyol szakember, Unai Emery érkezett, aki Steven Gerrard utódjaként, 10 millió fontért érkezett a Villarreal csapatától.

Emery hiába nyert sorozatban három Európa-ligát a Sevillával, francia bajnokságot és további hat kupát a Paris Saint-Germainnel, majd 2021-ben El-t a Villarreallal, a fociszurkolók többségének nem ezek jutnak eszébe róla – hanem 2017. március 8-a. Ő volt ugyanis annak a PSG-nek az edzője, amely az aznapi BL-nyolcaddöntőben minden idők legnagyobb bukását produkálta a Barcelona ellen. A 4-0-s hazai első meccs után még a visszavágó 87. percében is három gólra volt szüksége a katalánoknak a továbbjutáshoz, mégis sikerült 6-5-ös összesítéssel a Barcának negyeddöntőbe kerülnie.