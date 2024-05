Marco Reus gyakorlatilag a fél életét a Borussia Dortmund csapatánál töltötte. A világ egyik legbalszerencsésebb játékosának tartott német klasszis és szeretett klubjának közös története az ide szezon végén, tizenkét szívmelengető – olykor szívszorító – év után véget ér.

Marco Reus 12 év után távozik a Borussia Dortmund csapatától

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / firo Sportphoto

Német bajnok már biztosan nem lesz a világ legpechesebb focistája

"Úgy gondolom, mindent jól csináltam" – mondta a német legenda, amikor 2023 áprilisában megkérdezték tőle, hogyan gondol vissza a pályafutására. "Nem volt okom arra, hogy más csapathoz szerződjek és ne legyek hűséges a Dortmundhoz. Minden áldozat megérte. A végsőkig kitartani, soha fel nem adni és mindig pozitívnak maradni. Semmi sem fogható ahhoz, hogy mindezt bajnoki címmel koronázhatjuk meg".

A hőn áhított siker és Marco Reus ritka balszerencsés történetében a mesebeli fordulat azonban nem jött össze. A Ruhr-vidékiek a Bundesliga 2022/2023-as idényének utolsó előtti játéknapján a rivális Bayern München botlását kihasználva kétpontos előnnyel vették át a vezetést a tabellán. A zárónapon aztán jött a dráma: hazai pályán hiába egyenlítettek kétgólos hátrányból a Mainz ellen, a bajorok kölni győzelmüknek köszönhetően pontazonossággal, de jobb gólkülönbséggel elhódították a Salátástálat.

Marco Reus karrierjét végig kisebb-nagyobb sérülések kísérték

Fotó: AFP

Május elején, a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája elődöntő első mérkőzése után aztán a klub és maga a játékos is bejelentette, hogy az idény végén lejáró szerződésével távozik Dortmundból, ahol eddig 427 meccsen 169 gólt és 130 gólpasszt ért el a klub színeiben.

"Az életem több mint felét ennél a klubnál töltöttem, hihetetlen hálás és büszke vagyok ezért az időszakért. Biztosan nehéz lesz a búcsú, de így már teljes mértékben az utolsó fontos meccsekre tudunk koncentrálni. Nagy céljaink vannak, és ehhez minden egyes szurkolóra szükségünk van" - nyilatkozta a 48-szoros német válogatott Reus.

12 év alatt egyszer sem tudott bajnoki címet nyerni a Dortmund játékosaként

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezzel az is eldőlt, hogy a pályafutása vége felé járó klasszis már nem lesz német bajnok – legalábbis a Dortmund játékosaként biztosan nem, hiszen idén az ötödik helyen zárta a csapat a német labdarúgó-élvonal küzdelmeit. Azonban a Bajnokok Ligájában még felérhet a csúcsra. A PSG kiejtésével ugyanis a Borussia Dortmund története során másodszor jutott be a sorozat fináléjába, 1997-ben a Juventus ellen 3-1-re megnyert müncheni döntőben el is hódította a serleget – mindössze három nappal Reus nyolcadik születésnapja előtt.

Nem kellett a törékeny tehetség a Dortmundnak

Reus 1989. május 31-én született Dortmundban, ahol hat évesen kezdett el futballozni a BVB utánpótláscsapatában, egy évvel azelőtt, hogy a BVB megnyerte a legrangosabb európai kupasorozatot. Ha csak rajta múlt volna, nem is játszott volna sehol máshol, de 2005-ben úgy tűnt, szertefoszlik az álma, hogy nevelőcsapata színeiben játsszon a profik között.