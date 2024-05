A Fradi Marquinhos és Lisztes Krisztián góljával, magabiztosan nyert az Újpest ellen az Üllői úton, ezzel sorozatban a 16. derbijén tudott diadalmaskodni. A Ferencváros ezzel megdöntötte az eddigi leghosszabb (15-ös) sikersorozatát a városi rivális ellen, amely 1905 és 1916 között jött össze. A két patinás fővárosi csapat 241. alkalommal találkozott egymással az élvonalban, ebből 118-adszor született ferencvárosi győzelem.

A nyártól a német élvonalbeli Eintracht Frankfurt csapatában futballozó Lisztes Krisztián góllal búcsúzott a Fraditól

Fotó: Origo - Polyák Attila

A Fradi az Újpest elleni győzelme után a bajnoki címét is megünnepelte

A találkozó fieszta hangulatban zajlott, hiszen az eredményétől függetlenül, már hetekkel ezelőtt biztos volt, hogy

a Ferencváros megszerezte a 35. bajnoki címét.

Ennek megfelelően látványos felvételek készültek nem csupán a mérkőzésről (amely elején a ferencvárosi szurkolótábor a kivonuló játékosokat a bajnokcsapatot dicsőítő élőképpel fogadta), de az azt követő ünneplésről is. Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is nyilatkozott többek között Lisztes Krisztiánról és erről az ünnepi hangulatról, nézze meg Ön is a vasárnap este az Üllői úton történt eseményekről készült galériánkat!