Gulácsi Péter a legőszintébben mesélt arról Lipcse melletti, tóparti otthonukban, hogy mi futott át a fejében súlyos sérülése pillanatában: „tudtam, hogy mostantól örökre minden megváltozik”.

Gulácsi Péter nehéz időszakon van túl

Fotó: Koncz Márton/Nemzeti Sport

A családi portréban könnyes szemmel idézte fel a pillanatot Gulácsi-Vígh Dia, Péter felesége is, amikor a rémült, síró gyerekekkel bementek az öltözőbe, hiszen férjét hordágyon vitték le a súlyos keresztszalag-szakadást után.

Gulácsi sikeres Eb-re készül, de még egy világbajnokságon is szeretne védeni

„A sérülésem előtt teljesen ki voltam facsarva, nem is voltam jó formában, a csapatnak sem úgy ment. Pár héttel korábban volt itt Lipcsében edzőváltás, én mint csapatkapitány nyilván még nagyobb felelősséggel tartozom a csapat iránt… Előtte hat éven keresztül, koronavírussal megspékelve, végigvédtem gyakorlatilag az összes meccset, ott voltam két Eb-n... Ezeknek az összessége eredményezett egy nagyon durva mentális fáradtságot.

Amikor megsérültem, megkönnyebbültem. Az első két hétben boldog voltam, hogy most nem kell edzésre menni, meccset játszani. Aztán a harmadik héten már jött a frusztráció…”

Pláne, amikor kiderült, hogy a súlyos műtét után újabbak várnak rá egy, a térdízületét megtámadó veszélyes baktériumfertőzés miatt. „Akkoriban fel sem fogtam, hogy egy baktérium eszi belülről a szöveteket” – meséltre Péter a helyzet súlyosságáról.

Péter felesége, Gulácsi-Vígh Dia így élte meg mindezt: „Hihetetlenül büszke vagyok rá – az emberek a sérüléséről tudnak, annak a súlyosságáról nem. Pont nemrég találkozott Peti azzal a belgyógyásszal, aki felismerte, hogy a térdével van gond – és azt mondta, hogy tízből kilenc szakember azt mondta volna, hogy nem fog tudni visszatérni erre a szintre.”

Gulácsi-Vígh Dia is nehez élte meg a férje sérüléseit

Fotó: Koncz Márton/Nemzeti Sport

„A sérülések és a rásérülések miatt azt hittük elátkoztak minket. Mindig vágytunk arra, hogy több időnk legyen együtt, de rádöbbentünk annak az igazságára, hogy vigyázz mit kívánsz! Nem így képzeltük, hogy több időnk legyen” – mondta el a nehéz időszakról Dia.

A totális mélypontról csak a család és a barátok támogatásával volt képes visszatérni, olyan mélységekből, amikor már egyesek a török másodosztályhoz küldték volna Lipcséből. „Tudtam, hogy a kis dolgokban türelmetlen vagyok, de a nagyokra tudok várni, ez is segített átvészelni ezt a mélypontot. Hatalmas segítség volt, hogy tavaly nyáron hazaengedtek, kellett a környezetváltozás. Otthon például Halmai Tamás, a válogatott fiziósa olyan menetrendet diktált, hogy éreztem: nap mint nap tér vissza az élet a

siralmasan vékonyra fogyó lábizmaiba. Úgy nézett ki a combom, mint a felkarom, sokszor azt hittem, innen nincs visszaút.

Eközben nemcsak a szisztematikus napi rehabilitációs munka foglalt le, végre tudtam a testem más területeire is koncentrálni, és komoly izomzatot építettem az esetleg, a korábbi szoros meccsmenetrend miatt elhanyagolt területekre. Már az elmúlt esztendő végén az összetartásokon éreztem, hogy erősebb vagyok a korábbi, jó formában lévő önmagamnál, és ahogy én egyre magabiztosabb lettem a kapuban is, úgy lett egyre bizonytalanabb itt a klubban Janis (Blaswich – a szerk.)” – meséli Gulácsi Péter, aki nem csak egy sikeres Európa-bajnokságra készül a magyar labdarúgó-válogatottal, de vágyai közt ennél nagyobb célokat is megfogalmazott: „én még egy világbajnokságon is szeretnék védeni”.