A Premier League 38., zárófordulójában elsősorban a bajnoki cím volt a tét, az Arsenal és a Manchester City vasárnapi versenyfutásáról ITT írtunk részletesen. Ám emellett Jürgen Klopp búcsújáról is szólt a játéknap, és az európai kupaindulásért is nagy csata zajlott, méghozzá a Tottenham, a Chelsea, a Newcastle és a Manchester United között. Végül mind a négy csapat nyerni tudott (a Chelsea az eltiltásából visszatérő Kerkez Milossal a kezdőben felálló Bournemouth csapatát győzte le), így nem változott a sorrend közöttük. Az Európa-liga-indulást érő 5. helyet ezzel a Tottenham szerezte meg, rajta kívül pedig a Chelsea az, amely a hatodik helyével biztosan indul az európai kupaporondon. Amennyiben a Manchester City és Manchester United közötti FA-kupa-döntőt a City nyeri, úgy a Chelsea is az El-ben indul, míg a hetedikként záró Newcastle a Konferencia-ligában szerepel, a United pedig nemzetközi kupaindulás nélkül marad. Ha a Unitedé lesz az FA-kupa, abban az esetben Erik ten Hag együttese lesz ott az El-ben, a Chelsea a Kl-ben, a Newcastle pedig lemarad Európáról.

A Tottenham szerezte meg a biztos Európa-liga-indulást érő ötödik helyet

Fotó: Darren Staples / AFP

Jürgen Klopp elbúcsúzott a Liverpooltól, Szoboszlaiék győzelemmel zártak

A Liverpool FC az idényt hazai környezetben a Wolverhampton Wanderers ellen zárta, ezen a találkozón pedig elbúcsúzott a Liverpool vezetőedzői posztjától a 2015-ben kinevezett Jürgen Klopp, aki január végén jelentette be távozását. Klopp könnyes szemmel hallgatta a csapata himnuszát, Szoboszlai Dominik a kispadon kezdte a mérkőzést, amely során egy pillanatig nem volt kérdés a Liverpool sikere. A Vörösök a meccs elejétől kezdve óriási fölényben játszottak, majd Nelson Semedo 28. percben kapott piros lapja után még nagyobb volt a nyomás a Wolves kapuján, és a Liverpool már az első félidőben kihasználta az emberelőnyét Alexis Mac Allister és Jarell Quansah góljaival.

Látványos élőképpel búcsúztatták el Jürgen Kloppot a meccs előtt a Liverpool szurkolói az Anfielden

Fotó: Paul ELLIS / AFP

A fordulás után is leginkább a vendégek kapuja előtt folytatódott a játék, de a pontatlan befejezéseknek és José Sá kapus számtalan bravúrjának köszönhetően nem nőtt tovább a különbség. A Wolverhampton egy-egy kontránál és szabadrúgásnál (illetve egy lesgólnál) reménykedhetett a szépítésben, de ez sem sikerült, így a 35:4-es kapura lövési arány ellenére maradt a 2-0-s végeredmény.

Szoboszlai Dominiket végül a 80. percben cserélte be Klopp, és a magyar középpályás is nagy szerepet vállalt a veszélyes támadások kialakításában. A beállásával pedig az is eldőlt, hogy amikor nem volt sérült, Szoboszlai minden egyes bajnokin pályára lépett a szezonban.

Majd a lefújás után (és picit már előtte is) a Liverpool stadionjában következhetett Jürgen Klopp igazi, hivatalos búcsúztatása, és a bajnoki bronzérem megünneplése.