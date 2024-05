A Real Madrid már a 34. fordulóban bebiztosította története 36. bajnoki címét, akkor 3-0-ra verte a Cadizt, a Barcelona pedig - a szezonban másodszor is - 4-2-re kikapott az idény meglepetéscsapatától, a Gironától. Carlo Ancelotti együttese azóta a Bajnokok Ligája döntőjébe is bejutott, így a 2023/2024-es évadot két fontos trófeával zárhatja, amennyiben a fináléban legyőzi a Borussia Dortmundot.

A Real Madrid játékosai a bajnoki trófeával pózoltak az Alaves elleni meccs előtt

Fotó: AFP (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

Egy félidő alatt lerendezte a meccset a Real

A hétközi fordulóban a bajnok Realra a tabella 11. helyén álló Alaves várt, a meccs remekül indult a madridiak számára. A 10. percben Toni Kroos gyönyörű labdával hozta helyzetbe Jude Bellinghamet, az angol válogatott sztár pedig éles szögből, kapásból emelt a hosszú sarokba. A remekbe szabott találat után a 27. percben növelte előnyét a hazai csapat, Eduardo Camavinga passzából Vinicius Junior belsőzött közelről a kapuba. A félidő hajrájában a sérüléséből felépült Thibaut Courtois-nak akadt egy védenivalója, de ismét a Real volt eredményes, a szünet előtt Federico Valverde hatalmas gólt rúgott a rövid felsőbe Bellingham passzából.

Vinicius Junior lőtte a Real Madrid második gólját

Fotó: AFP (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

Kiütéssel nyert a bajnok

A szünet után Camavinga talált be kis híján egy nagy cselsorozat után, aztán Courtois mutatott be ismét remek védéseket, az 57. percben elképesztő bravúrral tolta ki a bal alsó sarok elől Ianis Hagi lövését. A 70. percben ismét gólt szerzett a spanyol bajnok, Bellingham passza után Vinicius állítgatás nélkül lőtt a kapu hosszú oldalába. A 81. percben a csereként beállt török csodagyerek, Arda Güler is eredményes volt, beállítva az 5-0-s végeredményt.

A bajnokságban csupán egyetlen vereséget szenvedett el a Real Madrid, Ancelotti csapata még szeptemberben kapott ki az Atlético Madridtól, azóta nem talált legyőzőre a La Ligában.

Kapcsolódó cikkek