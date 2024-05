Rémálom Dunaújvárosban

Egészen döbbenetes volt ránézni az NB III Délnyugati csoportjának állására a vasárnapi 30., azaz az utolsó forduló előtt. Az utolsó négy helyezett csapatok egyaránt 25 ponttal várták az utolsó kört. Mivel ennek a négy csapatnak 6-6 győzelme volt, a gólkülönbség határozta meg a sorrendet. A forduló előtt a Mohács érezhette magát biztonságban, a PTE-Peac, a Fehérvár II. és a Dunaújváros reménytelen helyzetben állt a tabellán.

Hiába a fogadkozás, a Dunaújváros kiesett az NB III-ból

Ezzel együtt a PTE-Peac ellen még lett volna remény a bentmaradásra, de a pécsi együttes magabiztosan, 3-0-ra nyert idegenben, azaz Dunaújvárosban.

Az egykor ünnepelt Újváros az ősztől tehát a megye I-ben folytathatja.

„Az volt a mi tragédiánk, hogy 2000-ben megnyertük a bajnokságot” – ez a mondat mára a legendák közé emelkedett Dunaújvárosban. Hogy ki mondta, az ma már feledés homályába vész, de nem is ez a lényeges. Tény, hogy az NB I-es bajnokság megnyerése után három évvel esett ki az elsőosztályból az a csapat, amelynek egykor a csodájára járt a magyar foci. De nem csak a foci.

Dunaújváros akkoriban a magyar sport fellegvára volt.

A női kézilabdacsapat megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját, magyar bajnoki címet szerzett a város férfi és női kézilabda, férfi röplabda és jégkorongcsapata is.

Egy ma már hihetetlen fotó: a Dunaferr (kék-fehér csíkos mezben) a holland Feyenoord ellen játszott az UEFA Kupában

2000 őszén a Bajnokok Ligája selejtezőjében a Dunaferr előbb kiütötte a horvát Hajduk Splitet, majd 4-3-as összesítéssel maradt alul a norvég Rosenborggal szemben.

Az a meccs a BL főtáblára jutásért zajlott. Hihetetlen.

Miként az is, hogy mire 2003-ban a város akkori új stadionja elkészült, a csapat kiesett az NB I-ből. 2014 tavaszán a város csapata ismét feljutott az NB I-be, de ott már nem tudott megragadni, mert azonnal kizuhan. Mindez 2015 tavaszán történt, akkor, amikor négy NB I-es csapatot – a Nyíregyházát, a Pécset, a Győrt és a Kecskemétet – kizárták az NB I-ből. Döbbenetes, hogy ebből a négy kizárt együtesből a Győr és a Nyíregyháza most jutott fel az első osztályba, a Kecskemét 2 éve stabil tag ott, míg a Pécs most száll alá az NB III-ba.

40 éve Magyar Kupát nyertek, most az NB III-ban folytatják

A Siófok csapata egykoron szintén meghatározó tagja volt az NB I-es mezőnynek. Sokan emlékezhetnek még arra, hogy az NB I-es bajnoki küzdelmek minden nyáron úgy kezdődtek, hogy a Balaton-parti csapat az első hazai meccsén a Ferencvárost, a következőn pedig az Újpest együttesét fogadta.

Ezzel az első két hazai találkozón garantált volt a táblás ház,

ráadásul a szurkolók nagyon kellemesen érezték magukat, mert az esti meccs előtt várta őket a Balaton, a lángos, a hekk és a sör.