A Liverpool által kiszemelt Viktor Gyökeres magyar szülők gyermekeként Svédországban született 1998-ban, és a skandináv országban a korosztálya egyik legjobb focistájává vált. A középcsatár 2017-ben az U19-es Európa-bajnokságon és a svéd másodosztályban is gólkirály lett, ezzel pedig felhívta magára a topligás csapatok figyelmét is. Előbb a Brighton U23-as csapatához került, majd egy rövid németországi kitérő után visszatért Nagy-Britanniába: a Swansea, majd a Coventry játékosa lett. Utóbbi csapattal tavaly majdnem feljutott a Premier League-be, majd nyáron mégis a portugál Sporting játékosa lett. A lisszaboni klubot pedig rögtön bajnoki címhez és Portugál Kupa-döntőhöz is segítette: 50 meccsen 43 gólt szerzett, és a liga gólkirálya lett. Viktor Gyökeres ráadásul eközben a svéd felnőtt válogatottban is húzóemberré vált, és máris 20 mérkőzésen szerepelt, amelyeken a gólok (szám szerint 6) sem maradtak el.

A magyar származású focista, Viktor Gyökeres a Sportingot a bajnokságban, a kupában és az Európa-ligában is repítette - nyáron Liverpoolba igazolhat

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A magyar származású Viktor Gyökeres a Liverpoolba tart

Az elmúlt évben a francia Lille, a német Eintracht Frankfurt és a skót Glasgow Rangers mellett a Premier League-ből az Arsenal és a Chelsea is felfigyelt az 55 millió eurós piaci értékre taksált Gyökeresre, legutóbbi hírek szerint pedig a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool is meg akarja őt szerezni. A Vörösöknél Jürgen Klopp távozásával és Arne Slot kinevezésével komoly átalakítás várható a keretben, és

Viktor Gyökeres is könnyedén Liverpoolba igazolhat: a szakírók szerint ő a legnagyobb esélyes az Anfieldre átigazolásra.

Igaz, a Sportingnál a szerződése 2028 nyaráig szól, így a kivásárlása 85 millió fontba fájna az angoloknak – írta a Mandiner.

