A Manchester City két győzelemre volt az újabb bajnoki címtől a Tottenham elleni pótolt meccsüket megelőzően, de a londoni csapatnak is fontos volt a meccs. A Spurs még küzd a Bajnokok Ligája-indulásért, ugyanakkor a szurkolók kétségek között őrlődtek, mert az esetleges győzelem ugyan a BL-reményeknek kedvezett volna, de az ősi rivális Arsenalnak segített volna megszerezni a bajnoki címet. A Spurs csak győzelemmel reménykedhetett volna a BL-indulásban.

A döntetlennel pontazonosság lett volna az Arsenal és a Manchester City között, akkor hétvégén akár a gólkülönbségen is múlhatott volna a bajnoki cím, amiben az Arsenal hárommal jobban állt, míg a Tottenham biztosan indulhatott volna az Európa-ligában.

A Tottenham a Vicario - Porro, Romero, Dragusin, Van de Ven - Bentancur, Höjbjerg, Sarr - Johnson, Szon, Maddison összeállításban kezdett, a vendégek pedig az Ederson - Walker, Akanji, Dias, Gvardiol - Kovacic, Rodri - Silva, De Bruyne, Foden – Haaland csapattal álltak ki.

Az első nagy helyzet a hazaiak előtt adódott, Bentancur lövését Ederson tolta a léc fölé, majd Phil Foden lövését védte a túloldalon hatalmas bravúrral Vicario.

Az első félidő végén Silva, majd Haaland lövését blokkolták a védők, míg a második játékrész elején megint Vicario védett De Bruyne lövése után, ami után rögtön Szon is helyzetbe került, de ő sem tudott gólt szerezni.

Erling Haaland két góljával nyert a Manchester City

Fotó: Ben Stansall / AFP

Az 52. percben tört meg a gólcsend, De Bruyne beadására érkezett remekül Haaland, aki könnyedén a kapuba passzolhatott.

A folytatásban többször is megijedtek a City-szurkolók, előbb De Bruyne terült el a földön, majd Romero rúgta meg Edersont, akit hosszasan ápoltak, majd Guardiola le is cserélte a kapusát, aki dühöngve jött le a pályáról és vele együtt lehozta De Bruynét is. A brazil helyére beállt Ortega rögtön bravúrral védte Kulusevski lövését, majd a 86. percben Szon ziccerét is kispárgázta.

A 90. percben a De Bruyne helyére érkezett Doku harcolt ki egy tizenegyest, amit Haaland értékesített, végül pedig 2-0-ra megnyerte a meccset a City, a Spurs-szurkolók egy része is ünnepelte az ellenfél sikerét. Az utolsó forduló előtt a manchesteriek előnye két pont az Arsenal előtt, de a londoniaknak eggyel jobb a gólkülönbsége. Az utolsó fordulóban Manchester City-West Ham és Arsenal-Everton meccseket rendeznek majd.