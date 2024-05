A német labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában a Schäfer Andrással felálló Union Berlin hazai pályán, drámai mérkőzésen, egy 91. percben lőtt gólnak köszönhetően 2-1-re legyőzte Sallai Roland csapatát, a Freiburgot. A berlini együttes a győzelmével (és a VFL Bochum Werder Bremen elleni vereségével) a Bundesliga utolsó fordulójában harcolta ki a bennmaradást.

Schäfer András csapata, az Union Berlin bennmaradt a Bundesliga élvonalában

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Nem mindennapi módon reagáltak az Union Berlinnél a bennmaradásra

Az ősszel a Bajnokok Ligája csoportkörében is szereplő Union szeptember eleje és november vége között egyetlen tétmérkőzést sem tudott megnyerni, így egész szezonban a kiesés ellen kellett küzdenie. Március közepe óta ráadásul hét bajnokin csupán két pontot gyűjtött a csapat, ezért az osztályozót jelentő 16. helyről várta a 34. fordulót. A biztos bennmaradáshoz nyernie kellett a fővárosiaknak, emellett pedig a Bochum vagy a Mainz vereségéért is szurkolniuk kellett.

Ez pedig sikerült is: ugyan az első félidő végén a horvát Josip Juranovic kihagyott egy tizenegyest, majd Benedict Hollerbach vezető góljára a hajrában tudott válaszolni a Freiburg, a hosszabbításban az Union megnyerte a mérkőzést 2-1-re, a Bochum vereségével pedig bennmaradt az élvonalban is. Nem véletlen tehát, hogy a berliniek X-oldalának adminja kifejezte a boldogságát a közösségi oldalon is: méghozzá egy 279 karakteresre megnyújtott "igen"-re.

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 18, 2024

Schäfer Andrást a 62. percben cserélte le a hazaiak vezetőedzője, és végül a csapata a 15. helyen zárt. A Bundesliga élvonalából az SV Darmstadt és az 1. FC Köln búcsúzott, míg az osztályozót a VFL Bochum játssza a Fortuna Düsseldorf ellen. A másodosztályból a Düsseldorf előtt végző Holstein Kiel és az FC St. Pauli jutott fel a német élvonalba.

Kapcsolódó cikkek