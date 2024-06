Ez a ronda német város lehet a legszebb a magyaroknak

Amikor már harmadik napja úgy érkeztem vissza a szállásomra a stuttgarti női tenisztorna aktuális mérkőzéseiről, hogy bőrig áztam, kezdtem kissé kételkedni abban, hogy ebben a városban létezik másfajta időjárás is. Aztán „belebotlottam” három jókedvű, alig felöltözött, az égi áldás közepette minden esőtől védő öltözék nélkül éppen szabadtéri buliba induló ifjú hölgybe, és biztossá vált számomra, hogy

itt nem csinálnak gondot az olyan időből, amilyenből én igen.

Ugyanis a tenisztornának otthont adó két csarnok, és a foci Eb helyszínéül is szolgáló stadion melletti hatalmas parkban az éjszaka közeledtével is hívogatta őket a „zizi-bambi-körhinta”. Azt nem tudtam meg, hogy ezeken kívül más is vonzotta oda a lányokat a hétköznap szürke estéjén, vagy sem, mert én szárítkozni rohantam, míg ők bulizni.

Nem klasszikusan szép város, de a stuttgartiaknak van hova menniük bulizni

Fotó: Bernd Weißbrod/dpa

Amennyiben tavaszi esős napokon ilyen vidám programokkal csábít Stuttgart, akkor elképzelhető, hogy milyen hangulat lesz itt egy foci Európa-bajnokság német-magyar, és skót-magyar meccsén!

Baden-Württemberg tartomány fővárosába a szürke hétköznapok során nem feltétlenül megy el egy átlag magyar ember, és ez nem véletlen. Ám azt meg merem kockáztatni, hogy

az Európa-bajnokság „portyázó magyarjai” jobban jártak, hogy válogatottunk itt játszik két meccset, és nem Kölnben.

Mert ugyan az állomás közelében található belváros nagyjából három óra alatt felfedezhető (és ebbe még belefér esetleg két sör is), de Stuttgartban vannak olyan beltéri programok, melyek a két meccs közötti időben hasznos szabadidős eseményként funkcionálnak.

Aki jó pillanatban érkezett Stuttgartba, az egyszerre láthatta a belváros épületeit, és a kupát, melyért a kontinens legjobb focistái harcolnak

Fotó: : Bernd Weißbrod/dpa (Photo by BERND WEISSBROD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Stuttgartot az autógyártás bölcsőjének is szokás nevezni, bár azon el lehet vitatkozni, mekkora szerepe volt (és főleg hol!) a tervezésben, a prototípus elkészítésében, majd a nagyüzemi gyártás beindításában Karl Benznek, Gottlieb Daimlernek, esetleg Wilhelm Maybachnak, de kár ezzel foglalkozni, inkább

nézzek meg az arrajárók a németeknek, és a skótoknak lőtt gólok között az autómúzeumokat!

Itt van a központja a Porschének, a Mercedes-Benznek, a Daimler AG-nek, meg a Bosch-nak, hogy csak a legismertebbeket hozza szóba az ember. És persze mindegyik hivalkodik a termékével, úgyhogy lehet találni programot esős napokra is.