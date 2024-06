A Nemzeti Sport arról ír, hogy ajánlatot tett az Újpest Bartosz Grzelaknak, a Fehérvár FC-t jelenleg is irányító vezetőedzőnek. Az már korábban kiderült, hogy az Újpest nem hosszabbít szerződést Mészöly Gézával, akinek szezon végén lejárt a szerződése. A szakember annak ellenére nem maradhat, hogy a csapatot sikerült benntartania az NB I-ben.

A sportnapilap arról ír, hogy az Újpest FC már felvette a kapcsolatot a Fehérvárra tavaly tavasszal érkezett Grzelakkal és miután az edzőnek véget ért a nyári szabadsága, hivatalos ajánlatot is kapott a fővárosi klubtól. A tárgyalások még tartanak, már csak azért is, mert Grzelakot még egy évig szerződés köti Fehérvárra, így a Fehérvárnak is el kell engednie a szakembert, de úgy tudjuk, van esély a megállapodásra.

Bartosz Grzelak az NB I-en belül válthat klubot

Fotó: fehervarfc.hu

Grzelak tavaly a tavaszi szezon közben vette át a Fehérvár FC irányítását, melyet előbb bent tartott az élvonalban, majd a most befejeződött idényben a nemzetközi szereplést érő 4. helyen végzett a csapattal a bajnokságban így ha úgy vesszük, visszalépést jelentene a klubváltás, ugyanis az Újpest végül a

A Nemzeti Sport szerint az szerint az Újpest FC a szakember mellett a Fehérvár lejáró szerződésű védője, Bese Barnabás iránt is érdeklődik, vele is folynak az egyeztetések, megegyezés még nem született.

Eközben a hivatalos honlapján jelentette be az Újpest FC, hogy 33 éves középpályása, a saját nevelésű Simon Krisztián szerződést hosszabbított a klubbal. Simon Krisztián gyerekként került az újpesti labdarúgásba, és mostanra neve eggyé vált klubunkkal. Kisebb megszakításokkal külföldön is szerencsét próbált (Wolverhampton, 1860 München, Feyenoord), de karrierje jelentős részét a Megyeri úton töltötte, a csapat mellett állt jóban, rosszban. Móci 306 meccsen húzta magára a lila-fehér mezt, ezeken 51-szer talált be az ellenfelek kapujába, emellett 26 gólpasszt is kiosztott. Tagja volt a 2014-es, a 2018-as és a 2021-es Magyar Kupa-győztes csapatunknak is - írják az újpestiek.