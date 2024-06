Az NB II harmadik helyén végző, így a feljutásról lemaradó Vasas június 17-én kezdi a munkát a következő szezonra, de a játékosok már ezen a héten is kapnak különböző feladatokat és futóprogramot, amelyeket el kell végezniük – nyilatkozta a múlt héten Gera Zoltán a vasasfc.hu-nak, és a vezetőedző hozzátette azt is, miért távozik Ferenczi István a csapat szakmai stábjából.

Gera Zoltán irányításával nem sikerült feljutnia a Vasasnak, a szezon után Ferenczi István távozott a csapattól

Fotó: vasasfc.hu

„A fizikális felkészítés kulcsfontosságú egy csapat életében, a mi játékunkban, az általam elképzelt stílusban pedig hatványozottan, intenzíven akarunk játszani. Számomra roppant fontos a játék dinamikája, az új idényben pedig ezen a szinten is szeretnénk emelni. Ezeknek a céloknak a megvalósításához viszont úgy határoztam, hogy új erőnléti edzővel vágunk neki. A döntés kizárólag szakmai, Ferenczi István sokat tett a klubért, amit ezúton is köszönünk" – mondta Gera, aki hozzátette, Ferenczi helyét Havrán József veszi át.

Ferenczi István felháborodott Gera Zoltánék döntése miatt

A 9-szeres magyar válogatott focista, Ferenczi István a játékospályafutása során három különböző időszakban is futballozott a Vasasnál, ahol a visszavonulása után is dolgozott előbb pályaedzőként, majd mostanáig erőnléti edzőként. A 46 éves szakember a menesztését követően adott interjút, amelyben nem leplezte megdöbbenését.

Furcsa és egyben felháborító a szakmaiságra hivatkozni, sőt Gera Zoltán és segítője, Csizmadia Csaba nem mondhatják, hogy jól vagy rosszul végeztem a munkám, mert nem is nagyon ismernek.

Az edzőváltásnál, vagyis február végén kezdődtek a problémák. Onnantól kezdve éreztem a mellőzést, éreztem, hogy semmilyen szerepem nincs a játékosok felkészítésében. Olykor megkérdeztek ugyan a heti felkészítés menetéről, de igazából nem érdekelte őket a véleményem – nyilatkozta Ferenczi István a Sportalnak. – A mért adatok egyértelműen mutatták, hogy a játékosok fizikai szintje drasztikusan visszaesett. Ez nemcsak a számokban, hanem az eredményességben is érzékelhető volt. Jeleztem a problémát Nagy Miklós sportigazgatónak, de a vezetőedzőnek is szóltam, utóbbit azonban nem érdekelték az adatok. Annak ellenére sem, hogy Nagy Miklós egyeztetett Gera Zoltánnal. A korábbi vezetőedzőnél, Desits Szilárdnál végzett edzésmunkát harminc-negyven százalékkal lerövidítette az új edzőpáros, és áprilisra odáig süllyedtünk, hogy a Tiszakécske elleni mérkőzésen három játékos is görcsöt kapott a pályán. Elképesztő.”