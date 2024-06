Király Gábort az Aranycsapat legendája segítette ki a válságból

A magyar válogatott korábbi kapusa a pályafutása során többek között a német Hertha BSC és 1860 München, illetve az angol Crystal Palace csapatában is megfordult. Király Gábor április 1-jén töltötte be a 48. életévét, de miután továbbra is próbálja fitten tartani magát, és még öt évvel ezelőtt is aktív focista volt a Szombathelyi Haladás játékosaként, egyáltalán nem érzi magát idősnek – többek között erről is beszélt a svájci Blicknek a labdarúgó Európa-bajnokság előtt.

Király Gábor a 2016-os Európa-bajnokságon védte a magyar kaput

Fotó: Polyák Attila - Origo

Az interjúban felidézték a Király Gábor és édesapja, Király Ferenc által 2006-ban alapított szombathelyi futballakadémiát, a Király SE-t, ahol a 108-szoros válogatott kapus fia, az azóta profi szerződéssel rendelkező Király Mátyás is nevelkedett.

„Mindig is szerettem volna a napi edzéseken kívül valamit csinálni, ami fontos volt számomra, ez szélesítette a látókörömet és erősítette a jellememet – mondta Király Gábor arról, hogy miért vágott bele a karrierje közben egy ilyen projektbe. –

Minden pénzemet ebbe fektettem, az első 15 évben külső segítség nélkül. Aztán egyszeri támogatást kaptunk az államtól az infrastruktúra korszerűsítésére.

Első csapatunk a negyedosztályban játszik, így nincs potenciális szponzor, és ezért is fontos, hogy folyamatosan új ötleteket alkossunk a bevételszerzés módjáról."

Király Gábor élt Berlinben, Londonban, Manchesterben és Münchenben is, és noha elmondása szerint mindenhol jól érezte magát, az otthona mégiscsak Magyarország, azon belül Szombathely, ahol érzi, hogy tisztelik őt az emberek. Hozzátette, épp egy szombathelyi legenda, Hegedűs Péter miatt szeretett volna kapus lenni.

Grosics Gyula segített Király Gábornak

Noha gyakran showmanként viselkedett a pályán, Király Gábor a Herthánál töltött időszaka (1997-2004) végén lelki válságba került, az önbizalomhiány és a hibák ördögi kört alkottak.

„Néha nem is akartam többé kimenni az utcára, azt kérdeztem magamtól, miért csinálom ezt az egészet – mondta erről az időszakról Király, aki elárulta, hogyan került ki ebből a válságból. – A karácsonyi ünnepek alatt véletlenül találkoztam Grosics Gyulával, az Aranycsapat kapusával, aki akkor 82 éves volt. Látta a szememben, hogy valami nincs rendben, és

fontos tanácsokat adott: vissza kell vonulnom a nyilvánosság elől, abba kell hagynom az interjúkat, és teljes mértékben az edzésre és a regenerálódásra kell koncentrálnom.

Amikor visszatértem Berlinbe, sajtótájékoztatót tartottam, nyugalmat kértem, és elmagyaráztam, miért nem adok több interjút nyárig. A média megértette, és ez pontosan így lett. Én pedig megint élvezni kezdtem a játékot."