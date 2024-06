Hiába a csodagólok, Szoboszlait egy héttel az Eb előtt elveszítette magyar válogatott

A magyar válogatottnak nem sikerült jól az első Eb-felkészülési mérkőzése. Marco Rossi együttese kedden egy felejthető mérkőzésen Dublinban szenvedett 2-1-es vereséget az ír válogatottól, ezzel véget ért a 14 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata. Probléma azonban nincs, az olasz szakember is hangsúlyozta, hogy „nem halt meg senki” és a játékosok is egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy inkább most jöjjön a pofon, mintsem az Európa-bajnokságon.

Szeretném, ha a játékosok megtalálnák a góllövő cipőjüket. Szükségünk van eufóriára és valamennyi önbizalomra. A legutóbbi találkozó tanulságait leszűrtük"

– mondta Marco Rossi a találkozót megelőző sajtótájékoztatón.

Marco Rossi elmondta, hogy csapatának szüksége van eufóriára és az önbizalomra.

A nemzeti csapat remek mérleggel rendelkezik Debrecenben, ugyanis a régi Nagyerdei Stadionban – még 1949-ben és 1979-ben – mindkét találkozóját megnyerte, majd az újban egy-egy győzelem és döntetlen a mérlege, miután 2014-ben 2-2-t játszott Dániával, egy évvel később pedig 4-0-ra verte Litvániát.

Ran Ben Shimon, az izraeli válogatott ezen a meccsen debütáló szövetségi kapitánya a meccs előtt arról beszélt, hogy a magyar csapat nem hagyományos futballt játszik, amin azt érti, hogy a játékosok gyakran váltogatják pozíciójukat. Az izraeli szakember a meccs előtt azt ígérte, megpróbálnak úgy hozzáállni a mérkőzéshez, hogy az a magyar válogatottnak hasznos felkészülés legyen az Európa-bajnokságra.

Az izraeliek szinte hazalátogatnak Magyarországra, ugyanis az Eb-kvailfikációs sorozatban négy meccsüket is itt játszották, ebből háromszor pályaválasztóként a gázai fegyveres konfliktus miatt. Az újpesti Szusza Ferenc Stadionban és a felcsúti Pancho Arénában két-két alkalommal szerepeltek, a mérlegük egy-egy győzelem és döntetlen mellett két vereség. A legfájóbb kudarcuk is Magyarországon született, amikor márciusban 1-0-s előnyről 4-1-re kikaptak Izlandtól az Eb-pótselejtező elődöntőjében, amivel eldőlt, hogy nem lesznek ott a németországi kontinensviadalon.

Eldőlt a kapuskérdés?

Marco Rossi az írek elleni meccs után azt mondta, hogy stáb már eldöntötte, ki lesz a magyar válogatott kezdőkapusa az Európa-bajnokságon, de ez csak június 15-én, a magyarok első csoportmérkőzése előtt fog kiderülni. Azonban az olasz szakember rendesen felkavarta az állóvizet, ugyanis az Izrael elleni találkozó előtt elárulta, hogy Gulácsi Péter fog kezdeni és nem lehetetlen, hogy egy félidőnél többet játszik majd, ez pedig arra enged következtetni, hogy az RB Leipzig kapusa nyerte az Eb előtt kapusháborút.