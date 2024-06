Szoboszlai állapotáról és a Svájc elleni Eb-kezdőről beszélt Marco Rossi

A találkozó 56. percében minden magyar szurkoló a szívéhez kapott, ugyanis a csapatkapitány Szoboszlai Dominik elkezdte masszírozni a combját, majd hosszas ápolás után nem tudta folytatni a játékot – ami viszont bizakodásra adhat okot, hogy a saját lábán hagyta el a játékteret.

Ami viszont félelemre adhat okot, hogy Szoboszlai bombaformában kezdte a szezont, azonban január 1-én ugyanez a combja sérült meg a Newcastle elleni bajnoki mérkőzésen, ezt követően pedig egy hónapot ki kellett hagynia, sokak szerint pedig a csúcsformáját sem sikerült azóta visszanyernie.

Úgy tűnik, Szoboszlainak nincs komoly baja

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

„A meccs előtt azt mondtam, hogy az a célunk, hogy győzzünk és meggyőzzünk. Az első félidőben célt értünk, a másodikban kevésbe, de részben a cserék miatt lassult a játékunk.

Sallait és Szoboszlait nehéz pótolni, ha őket lehozom a pályáról, lassul a csapat játéka. Dominik nem sérült meg, nincs semmi aggasztó. Úgy gondolom, hogy csak elfáradt. Nem akartuk kockáztatni, hogy jövő szombaton a pályán láthassuk. Nagyon jól tette, hogy kérte a cserét.

Ami Callum Styles állapotát illeti: miatt aggódhatunk kicsit, de bízom benne, hogy jövő szombatig ő is rendbe jön” – értékelt Marco Rossi, aki elárulta azt is, hogy a 60. percben azért veszekedett Kleinheisler Lászlóval, mert a középpályás nem járatta elég gyorsan a labdát.

Újságíró kérdésre a szövetségi kapitány elárulta, hogy a jövő szombati Svájc elleni találkozóra még nincs meg a kezdőcsapata, mellette pedig elmondta, milyen tapasztalatokat gyűjtött az Izrael elleni találkozón.

„Vannak még kérdőjelek, ezeket a hét során még megpróbáljuk megoldani” – folytatta az olasz szakember, aki ezt követően értékelte a találkozót. „Pozitívak a tapasztalatok, a labdabirtoklásban jól teljesítettünk, labda elleni védekezésnél is jól mozogtak a játékosok. Sikerült a vonalaikat megbontani. Az első félidő jól sikerült. A második játékrészben is jól teljesítettünk, de csak szakaszosan. A labdabirtoklás akkor is jó minőségű volt. Volt, amikor vertikálisak voltunk, voltak remek súlypontáthelyezéseink és ritmusváltásaink is. Van egy dolog, amiben viszont sokat kell fejlődnünk, ez pedig az energiakezeléshez és a mérkőzés olvasásához és értelmezéséhez kötődik” – mondta Rossi.