Az új Puskás helyett az új Majka lesz?

Marics Peti az ország egyik legsikeresebb popegyüttesének, a ValMar duónak az oszlopos tagja. A karcos hangú énekes az elmúlt években az ország egyik legismertebb hangja lett, aki az együttesével aratott sikerei mellett a tévében is rendszeresen feltűnik. Marics Peti második helyen végzett a Tv2 egyik legsikeresebb produkciójában, a Sztárban sztár műsorában, ezt követően zsűritagként is kipróbálhatta magát az énekes ugyanitt, majd pedig ezüstérmes lett a Dancing with the Starsban. Ráadásul, miután Majka távozott a Tv2-től, Marics Peti műsorvezetőként is debütálhat a csatornán, ugyanis ő lesz az egyik műsorvezetője a Zsákbamacska című vetélkedőnek.