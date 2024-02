Ryan Giggs, a Manchester United történetének egyik legsikeresebb játékosa sokáig remek kapcsolatot ápolt az öccsével, Rhodrival, 2011 júniusában azonban megromlott a kapcsolatuk. Natasha Lever, a kisebbik Giggs testvér felesége beismerte, hogy

nyolc éven keresztül viszonya volt Ryan Giggsszel, aki nem mellesleg szintén házas, családos ember volt.

A később – a válása után – a barátnőjével, Kate Greville-lel szembeni erőszakkal, testi sértéssel, zaklatással és kényszerítéssel vádolt Giggs teherbe is ejtette a sógornőjét.

Ryan Giggs botrányos magánélete beárnyékolta a pályafutását

Fotó: Oli SCARFF / AFP

„Kezdetben izgalmas volt, hogy valaki, aki olyan híres és elismert, mint Ryan, velem akart ágyba bújni.

Egyszerűen csak összejártunk, amíg a terhes felesége a kórházban volt"

– mondta Natasha Lever, aki a Rhodrival való esküvője előtt elvetette Ryan gyerekét. A vallomás után a Giggs család szétszakadt, Rhodri Giggs pedig elmondta, hogy a testvére árulása annyira fájt neki, hogy akkor elgázolta volna Ryant az autójával, ha meglátja az utcán.

Shakira és Piqué - hogy ment tönkre a spanyol világbajnok labdarúgó házassága?

A világ- és Európa-bajnok spanyol focista, Gerard Piqué is a párjukat megcsaló futballisták közé tartozik, ráadásul a korábbi védő éppen a világhírű kolumbiai énekesnőt, Shakirát csalta meg, akivel két közös gyerekük is van. A pár 2022 júniusában szakított, miután

Piqué a nála 12 évvel fiatalabb Clara Chía Martíval csalta meg a korábbi szerelmét.

A szakítás csúnyára sikeredett, Shakira többször is bosszút akart állni exférjén, ám a jelek szerint hiába hozták hírbe a nőt Josep Guardiolával is, a pár azóta is boldogságban él.

Shakira és Gerard Piqué kapcsolata 2022-ben ért véget - a spanyol is a párjukat megcsaló futballisták közé tartozik

Fotó: AFP

Honnan ered Icardi és Messi konfliktusa?

Mauro Icardi az elmúlt évtized talán legjobb argentin labdarúgója, aki nem volt tagja a Katarban világbajnoki címet szerző válogatottban. Ennek oka nagyrészt az, hogy a Galatasaray játékosával Lionel Messi nem hajlandó együtt játszani azóta, hogy Icardi korábban elcsábította Messi barátjának, Maxi Lópeznek a feleségét. López és Icardi a Sampdoriánál csapattársak voltak 2013-ban, amikor

Icardi titokban lefeküdt a honfitársa feleségével, Wanda Narával, aki korábban már három gyereket is szült Maxi Lópeznek.

A nő ezután össze is házasodott Icardival, két gyermekük is született, a botrány következtében viszont Icardit Argentínában és Olaszországban is sokan meggyűlölték, és csak akkor lépett pályára az Albicelestében, amikor Messi átmenetileg lemondta a válogatottságot. A két argentin sztár a Paris Saint-Germainnél egymás csapattársa volt, noha Icardi sokat nem szerepelt a pályán.

Icardi aztán 2021 októberében újabb botrányba keveredett, amikor

Wanda Nara hűtlenséggel vádolta meg.

Icardi azonban mindent megtett azért, hogy mégse hagyja el őt a bombázó felesége: az egész vagyonát a nő nevére íratta, neki adta az összes jelenlegi és jövőbeli – 2050-ig szóló – szerződésének jogait, valamint a tulajdonában lévő ingatlanokat is. Azóta is házasságban élnek.

Wanda Nara Mauro Icardival csalta meg Maxi Lópezt

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Giuseppe Cottini/NurPhoto

John Terry és a fehérneműmodell - egy botrányos történet

A 78-szoros angol válogatott John Terry a Chelsea focistájaként legendává vált. 2009 végén viszont arról cikkezett a brit sajtó, hogy a Toni Poole-lal házas és ikergyermekekkel rendelkező

Terry elszerette a korábbi klub- és honfitársa, Wayne Bridge barátnőjét és gyermekének anyját, a fehérneműmodell Vanessa Perroncelt.

Terry eismerte, hogy viszonya volt a nővel, de azt tagadta, hogy mindez már akkor elkezdődött, amikor ő még a 2010-ben az "Év Édesapjának" is választott Bridge párja volt.

Az eset után Terryt hiába fosztották meg – ideiglenesen – az angol válogatott csapatkapitányi tisztségétől, Bridge lemondta a szereplést a nemzeti csapatban, a Manchester City Chelsea elleni, 2010 februári meccsének elején pedig nem fogott kezet korábbi barátjával. Terry később rasszista botrányba is keveredett, és a bíróság hiába neki kedvező ítéletet hozott, ez végleg megpecsételte a válogatottbeli pályafutását.

Ezek a sztárfocisták is megcsalták a párjukat

Az eddig felsoroltakon kívül talán a brazil válogatott Neymar esete a legismertebb, aki tavaly az állapotos barátnőjét, Bruna Biancardit csalta meg. A nő végül nem bocsátotta meg a félrelépést a focistának, és szakított is Neymarral a gyerekük születése után. Ennél szerencsésebben járt Terry és néhány más, párját megcsaló futballista, aki a félrelépés leleplezése után is együtt maradt korábbi barátnőjével, feleségével. Ilyen volt Wayne Rooney, akit egy sor házasságon kívüli kapcsolattal vádoltak meg, köztük egy idősebb prostituálttal is lefeküdt, de felesége, Coleen – és négy gyermeke mégis együtt maradt vele.

A Rooney-hoz hasonlóan korábbi angol válogatott csatár, Peter Crouch

két hónappal az esküvője előtt lefeküdt egy prostituálttal, Monica Minttel, ám az akkor állapotos felesége, Abbey Clancy meg tudott barátkozni a gondolattal.

A szintén angol extámadó, Andy Carroll története kísértetiesen hasonló: pár nappal azelőtt, hogy feleségül vette Billi Mucklow-t, állítólag lefeküdt egy realityműsor sztárjával, ám az esküvőt megtartották, és azóta is együtt vannak. Honfitársuk, a 107-szeres válogatott Ashley Cole-t azzal vádolták meg, hogy legalább öt nővel csalta meg nejét, az énekesnő Cheryl Tweedyt, aki ezt egészen 2010-ig szó nélkül hagyta, ám akkor bejelentették a válásukat. Megbocsátotta Jennifer nevű felesége Olivier Giroud-nak is a történteket, miszerint 2014-ben egy Premier League-meccs előtt egy modellel, Celia Kay-jel töltötte az éjszakát egy szállodai szobában.

After getting mixed up with Arsenal's Giroud, Celia Kay reveals all on Instagram [Picture] http://t.co/1YtEo1NUVT pic.twitter.com/pkd0IFbRoU — 101 Great Goals (@101greatgoals) February 25, 2014

Szintén a párjukat megcsaló futballisták táborát erősíti Casemiro, aki tavaly lepleződött le, hogy házas emberként már öt éve folytat szerelmi viszonyt egy brazil modellel. Az Arsenal történetének legeredményesebb góllövőjének, Thierry Henrynak

8 millió fontot kellett fizetnie a válás következtében korábbi feleségének, Claire Merrynek, miután az rajtakapta, hogy egy másik nővel megcsalja őt.

A korábbi német válogatott Michael Ballack 2008-ban összeházasodott Simone Lambéval, ám 2010-ben saját csapattársa, Christian Lell vádolta meg azzal, hogy elcsábította a feleségét, Daniella Aumannt. Lell – akit egy korábbi barátnője, Melanie Rickinger állítólag Mesut Özillel csalta meg – és Aumann kapcsolata véget ért, ám Ballackék házasságát nem zárták le a történtek.

3) Christian Lell also accused Michael Ballack of sleeping with his wife, Daniella Aumann pic.twitter.com/0hIJVZZblj — Octobeast (@dapothewitty) August 29, 2023

Egy magyar példa: Katona Gitta gasztroblogger nem bocsátotta meg a megcsalást

Természetesen nem csupán külföldön történtek hasonló szerelmi történetek, idehaza a közelmúltból Futács Márkó a legismertebb a párjukat megcsaló futballisták közül. A jelenleg klub nélküli, korábbi háromszoros magyar válogatott focista kilenc év együttlét és három év házasság után vált el 2020 nyarán a modellként és gasztrobloggerként ismertté vált Katona Gittától. A 2014-es Miss Intercontinental Hungarynak, egyben Magyarország Szépe első udvarhölgyének, és Futácsnak két közös gyermekük van: Mia 2016-ban, Bella 2020 februárjában született.

„Külön folytatjuk… Mindig tudtam, hogy aki keres, az talál… Én soha nem kutakodtam! Többre tartom magam ennél, illetve

tökéletes volt minden… Vagyis azt hittem… Nem tudom, hogy a mai romlott világban 10-20 év után elvárható-e a hűség, egy dolgot viszont biztosan megérdemeltem volna, és az a diszkréció.

Nincsen bennem düh, sem harag, hangos szavak sem voltak. Csalódottság és fájdalom van, mert valamit megpróbáltunk, és viszonylag gyorsan kudarcot vallottunk. Nem bánok semmit, mert nekem ez egy csodálatos és tökéletes 9 év volt. Az én lelkiismeretem tiszta” – írta Katona Gitta az esetről a közösségi oldalán.

Futács tavaly azt jelentette be, hogy egy másik modellel, a korábbi szépségkirálynő Király Lilivel él kapcsolatban.

