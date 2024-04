Gőzerővel készül a visszatérésre a háromszoros olimpiai bajnok úszónő, Hosszú Katinka, aki tavaly augusztusban adott életet kislányának. A klasszis sportoló nem adta fel nagy álmát, Párizsban szeretne ott lenne hatodik olimpiáján is, ehhez próbál most szintidőt úszni. Azonban húsvétkor ő is lazíthatott egy kicsit.

Hosszú Katinka jövő héten már ott lesz az országos bajnokságon is. Hetek óta a Kanári-szigeteken készül, naponta edz, s közben anyai kötelességének is eleget tesz. Hosszú Katinka szeretne ott lenni Párizsban

Fotó: AFP / AFP or licensors/Hungary's Katinka Hosszu reacts after winning a heat for the women's 200m individual medley swimming event during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Tokyo Aquatics Centre in Tokyo on July 26, 2021. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Ott van vele férje, Gelencsér Máté is, aki edzőként is segít neki, illetve természetesen magukkal vitték kislányukat, Kamíliát is - írja a Bors. Hosszú Katinkának az edzőtábor közben is van pici lehetőség a romantikára A kemény felkészülés közepette húsvétkor Hosszú Katinka lazíthatott is egy kicsit.

Férje Instagram-bejegyzése szerint a házaspár együtt, kettesben romantikázott az óceánparton, erről két fotó is készült. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Matt L (@matt.layber) által megosztott bejegyzés Azt nem árulta el a poszt, hogy kislányuk hol maradt a képről, de a párral együtt tartott a szigetre Gelencsér Máté édesanyja is, így Kamíliára jó eséllyel a nagymama vigyázott.