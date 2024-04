A spanyolok már szombaton arról írtak, hogy a 31 éves exmodell meglátogatta Alvest, ami azért is érdekes, mert Sanz korábban „kikövette” az Instagramon a focistát és az összes közös képet is törölte. Most viszont egy storyba közös képet töltött fel, amin egymás kezét fogják és van egy közös tetoválásuk is azzal a felirattal, hogy 1+1=1.

Ezt a képet tette ki Joana Sanz

Fotó: instagram.com/stories/joanasanz

Dani Alves 2022 decemberében erőszakoskodott egy nővel, amiért 2023 januárjában vették őrizetbe. Alves minden vádat tagadott, állítása szerint beleegyezéssel történt meg a kapcsolata a hölggyel, de elítélték, ennek ellenére március 25-én óvadék ellenében elhagyhatta a a börtönt, de így is hetente meg kell jelennie majd a bíróságon és le kellett adnia a spanyol és a brazil őútlevelét is nem hagyhatja el az országot.