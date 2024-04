A nő a mérkőzés másnapján már indult vissza Budapestre Bolíviából, kilenc hónappal később azonban megszületett Jázmin Zoé nevű kislánya. A nő elárulta, hogy a 10 éves lány hasonlít a brazil sztárfocistára és a labdával is ügyesen bánik. Hozzátette, azért döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza a történetet, mert a lányának joga van tudni, ki az apja, és Neymar anyjának is joga van tudni, hogy van egy harmadik unokája is – írta meg a Mandiner.

Gáspár Gabriella a szülés után már megkereste Neymart, a menedzsmentjét és a családját is, de nem kapott választ.

A nő havi 30 ezer eurós tartásdíjat követel – visszamenőleg pedig 372 ezer eurót –, mert nincs elég pénze arra, hogy egyedül nevelje a gyerekét.