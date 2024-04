A Celticsben összesen 10 játékos lépett pályára, Jayson Tatum 37 percet kapott, a meccs végén pedig arról beszélt, hogy a játékvezetők talán már playoff-módba kapcsoltak, ezért nem fújtak nekik semmit.

Ebben lehet némi igazság, hiszen a Bucks is csak két büntetőt dobhatott, méghozzá az első negyedben Giannis Antetokounmpo révén. Az egész NBA egyik legnagyobb sztárja később megsérült, egy ártatlan mozdulat után kapott a vádlijához, be is kellett támogatni az öltözőbe.

A két csapat által dobott összesen két büntető is NBA-rekordnak számít, ugyanis ilyen kevés egy meccsen még soha nem volt. A meccsen egyébként összesen 12 szabálytalanságot fújtak be a bírók, de egyik sem dobás közben volt és nem gyűlt össze a szükséges szám, hogy büntetők következzenek.