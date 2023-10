Egy férfi a trópusi nyaralásuk során nem akarta megosztani pizzáját a terhes feleségével, aki csak egy szeletet kért volna belőle. A nem mindennapi történet hosszú utóélete lett, ugyanis az éhes férfi nem csak az eredeti helyszínen, hanem az interneten is megkapta a magáét.

A terhes feleségem mindig meg akarja enni az ételem – én pedig nem akarom többé megosztani vele – ezzel a mondattal kezdte egy 41 éves férfi a panaszáradatát a Redditen. A férfi azt is megosztotta, hogy nem tetszik neki, hogy a felesége meg akarja mondani neki, hogy mennyit egyen egy nyaraláson.

A poszt így folytatódott: A trópusokon nyaraltam terhes feleségemmel - aki hamarosan a harmadik trimeszterbe lép – és apósommal, aki ott él és gondoskodott rólunk. Egy napon elmentünk egy étterembe, ahol én pizzát rendeltem, a feleségem - akinek gyomorpanaszai voltak korábban – gyümölcsturmixot, ám ezt nem tartotta elegendő fehérjebevitelnek, ezért megkérdezte, ehet-e egy szeletet a pizzámból, de én nem akartam megosztani vele. A pár ezen hangosan összeszólalkozott, ugyanis a férj – bár vonakodva eleget tett a kérésnek – ragaszkodott hozzá, hogy akkor ő rendel egy másik főételt is, ám ekkor a feleség és az após is szóvá tette, hogy neki nincs szüksége ennyi ételre. A férfi ekkor úgy érezte, a felesége megpróbálja őt ellenőrizni, akinek ráadásul az apja állja a számlát. A vita akkor csúcsosodott ki és vált igazán kellemetlenné, amikor megérkezett a pizza és akkora volt, hogy a mohó férj a felét is alig bírta megenni.

Forrás: Mirror

A címlapi képünk illusztráció!