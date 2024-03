5 igazán hatásos vízhajtó étel, ami segíti a méregtelenítést

Valószínűleg mindenki tapasztalt már élete során kellemetlen puffadást, vízvisszatartást. Ilyenkor teltebbnek láthatjuk magunkat a tükörben, és szűkebbnek érezhetjük a ruháinkat, mindezt sokszor valódi hízás nélkül. Ennek oka lehet a túlzott sófogyasztás, például, ha túl sok feldolgozott élelmiszer szerepel az étrendünkben, de okozhatja az is, ha túl kevés vizet, és sok alkoholt iszunk, nők esetében pedig a ciklusuk is beleszólhat a szervezet vízháztartásába. Van azonban jó pár élelmiszer, melyek rendszeres fogyasztásával csökkenthetők a kellemetlen tünetek, ezért különösen most, a tavaszi böjti időszak, méregtelenítő, salaktalanító kúrák során érdemes bevetni őket.

1. Uborka Ennek a népszerű zöldségfélének

közel 97% a víztartalma, ezért a legjobb étel puffadás és vizesedés ellen. Rendszeres fogyasztása tehermentesíti a veséket, gyomrot és a májat, ezért kiváló méregtelenítő élelmiszer. Vitamintartalma miatt pedig az egész szervezetre frissíti és élénkíti, ezért hatékony módszer a tavaszi fáradtság leküzdésére, ha minél több uborkát eszünk.

Fotó: Pixabay

2. Leveles zöldségek Ide tartozik a spenót, mángold, petrezselyem-és zellerzöld, és a különböző salátafélék - jégsaláta, fejes saláta, római saláta, endívia -, melyek azonban nemcsak salátaként fogyaszthatók, de a finom és népszerű zöld smoothie-k egyik fő összetevői is. Bővelkednek vasban, klorofillban, antioxidánsokban,

ezért a tavaszi megújulás és a fiatalság megőrzésének legjobb módja, ha minél többet fogyasztunk ezekből. Magas víz-és rosttartalmuknak köszönhetően pedig a székrekedés, vízvisszatartás és puffadás legjobb ellenszerei. Fotó: Pixabay 3. Bogyós gyümölcsök Az eper, áfonya, málna és szederfélék támogatják az immunrendszer működését, és magas folyadéktartalmának köszönhetően segít megszüntetni a "vizesedést",

ezért igazi szuperélelmiszereknek számítanak a tavaszi tisztítókúrákban. Fogyasszuk napi szinten turmixokban, gyümölcssalátában, zabkásában, vagy akár önmagában. Alacsony kalória-és cukortartalmuk miatt pedig még a fogyni vágyók is szinte korlátlan mennyiségben fogyaszthatják. Fotó: pixabay.com 4. Káposztafélék A fejeskáposzta, kelkáposzta, kínai kel, kelbimbó, karfiol és brokkoli mind

magas víztartalmú zöldségfélék, tele rostokkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal. Így vízhajtó és detoxikáló hatásuk mellett energiával és hasznos tápanyagokkal látják el a szervezetünket, amire különösen nagy szükségünk van így tél végén, amikor vitaminraktáraink, immunrendszerünk működése, és energiaszintünk a mélypont alá kerül. Fotó: pixabay.com Fogyasszunk ezért minél gyakrabban belőlük nyersen, levesként vagy főzelék formájában. 5. Gyógyteák Bár nem ételek, mégis részei lehetnek a tavaszi méregtelenítő étrendnek, különösen a mentából, csalánlevelekből, vagy citromfűből készült gyógyteák, illetve a zöld tea, melyek köztudottak vízhajtó és méregtelenítő hatással rendelkeznek, emellett ízük is kellemes, frissítő.

Fotó: Kaldeneker György Napi 2-3 csészével érdemes fogyasztani belőlük még a 2-3 liter vízmennyiségen felül, lehetőleg édesítés nélkül, természetes, natúr formában.