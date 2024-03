Ez a titka a tökéletes angolkrémnek

Az angolkrém lehet hígabb, lágyabb, de egészen sűrű is, ám ahhoz keményítőre van szükség. Nevezzük vaníliasodónak is, ez a madártej alapja, az aranygaluskát is ezzel öntjük le, de a legegyszerűbb módon, gyümölcsöket mártogatva is az alapkedvencek egyike.

Íme a recept:

Angolkrém

Hozzávalók: