Ezek azok az ételek, amiket jobb, ha nem fogyasztunk lefekvés előtt

A paradicsom egy rendkívül savas gyümölcs (igen, gyümölcs, nem pedig zöldség, ugyanis a paradicsom tudományos szempontból gyümölcs, ide tartozik növénytanilag), ami megemelheti a PH-szintünket, gyomorégést okozhat, feldühítheti a gyomornyálkahártyát, és ha közvetlenül lefekvés előtt esszük, akkor csúnyán megzavarhatja az alvást. Így pedig a paradicsomleves fogyasztása sem ajánlott vacsorára.

Csoki

Többen is egyetértenek abban, hogy néhány kocka csoki elnassolása nem lehet káros (főleg, ha étcsokoládéról beszélünk), és még a boldogsághormont is növeli. Azonban a koffeintartalma miatt érdemes lehet este megtartóztatni magunkat ettől az édességtől, és máshol keresni ezt a bizonyos boldogságot. A 70 százalékos kakaótartalmú csokik 60 miligramm koffeint is tartalmazhatnak, ami egy kis Americano elkortyolásához hasonló.