Milyen bort válasszunk a húsvéti sonka mellé?

forrás: N28 Wine & Kitchen

A sonka mellé fogyasztott üveges mannák sorát azonban vörösborral is bátran folytathatjuk, ehhez a sommelier a Liskar Txiki Garnacha Tinto 2021-es évjáratát ajánlja. „Baszk nyelven a txiki a kicsit jelenti, amely a bor rövid érlelésére utal és a könnyedségére. Jóivású fűszeres és fekete gyümölcsökben gazdag vörösbor, amellyel könnyen meg lehet szerettetni a fogyasztókkal a száraz vörösborokat." Ezt a spanyolországi Navarrában készített limitált szériájú, egyedülálló bort a világ egyik legismertebb borszakértője, Frank Smulders Master of Wine mutatta be nemrég az N28-ban.