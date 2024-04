Kiderült, hogy mely fagylaltokat szeretik a legjobban a magyarok

Világszínvonalú a magyar fagylalt, a magyar cukrászok kiemelkedőek a világversenyeken is. A hazai közönség is nagyon lelkes, és már nemcsak nyáron, hanem télen is rendszeresen vásárol fagylaltot. A csoki, az eper és a vanília örök kedvenc, de egyre nagyobb tömegeket hódít meg a pisztácia is.

Vágólapra másolva!

Kezdődik a fagyiszezon, ami az idén 550–650 forint közötti gombócárakkal indult – írja a Világgazdaság. Nem lesz olcsó a fagylalt idén sem, de már nem emelkednek drasztikusan tovább az árak, a választék pedig óriási. A lélektani határ éveken keresztül az 500 forint volt,

most nagy a szórás, van már 690–700 forintos gombócárakra is példa, és további árkülönbségeket látnánk, ha dekára lemérnénk a fagyit mindenhol. A legelterjedtebb a gombócként adagolt fagylalt, ízben pedig egyelőre hagyományosan a csokoládé a kedvenc, de a pisztácia is egyre népszerűbb. Videó is készült a hazai választékról és kedvencekről, amely ide kattintva érhető el.